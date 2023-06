L’économie maritime que l’on nomme aussi “économie bleue” a toujours pesé un poids important dans la région compte tenu de son littoral exceptionnel. A défaut de disposer de grands chantiers nautiques comme dans l’ouest ou au nord de la France, notre Méditerranée est riche de marinas et ports qui abritent de multiples activités de services comme l’entretien et la réparation. L’économie bleue, c’est aussi des loisirs nautiques et de l’innovation environnementale. Mais il faut protéger le trait de côte, côté terre comme côté mer. Quelle vie, quelle économie construire dans le débat permanent entre la biodiversité, la transition énergétique et les activités productives ?

Notre nouvel hors série vous propose un état des lieux qui permet de mieux cerner les défis du secteur alors que notre région s’apprête à recevoir les épreuves de voile des Jeux Olympiques de 2024. Il comprend 5 focus.

Le nautisme

· Comment les pratiques des plaisanciers évoluent ?

· Aix Marseille Provence : la métropole aux 28 ports

· La Ciotat, Marseille, La Seyne-St Mandrier : la grande plaisance a-t-elle trouvé ses ports d’attache

Espaces naturels et activités humaines

Parc des Calanques, Camargue, Conservatoire du littoral, Parcnaturel de Port Cros, comment dialoguent et s’entrecroisent lesactivités urbaines, économiques et les impératifs de protectiondu littoral ?

L’énergie

L’éolien mer devient un secteur clé de notre mix énergétique. Qu’ensera-t-il pour notre région ? Quid du courant marin ?

Navigation plus propre

Réduction des émissions de gaz à effets de serre, de l’impactenvironnemental, des coûts de construction et d’exploitation, dutemps de maintenance des navires…

Le subaquatique, présent et avenir

Tourisme sous-marin, musée subaquatique, industrie sous-marinerobotique et drones, recherche… plongée dans les profondeurs !

Ce hors-série sera d’abord diffusé à l’ensemble des abonnés Gomet’ Premium, puis sur l’ensemble de l’audience en ligne de Gomet’ et ses réseaux sociaux. Le hors-série sera ensuite diffusé dans des lieux et événements stratégiques tout au long de l’année.

Pour recevoir plus d’informations sur ce hors-série, contactez-nous via la boîte contact@gomet.net ou par téléphone : Valérie au 06.14.66.14.70 ou Manon au 06.37.76.46.47 !