La boutique de « Tous en biclou », nouvel opérateur de cyclotourisme marseillais, a ouvert ses portes près du Vieux-Port. Co-fondée par Jean-Baptiste Rufach et Cyril Hoccry-Lescarmure, cette entreprise est née d’une envie commune de développer le tourisme à vélo. Les deux associés proposent à la location « une trentaine » de vélos électriques et musculaires, tout en apportant une offre de balades et d’aventures à vélo, qu’ils imaginent et animent eux-mêmes.

Tous en Biclou : des balades organisées et de la locations simple (Crédit Gomet’)

Cette activité n’est pas nouvelle pour Cyril : « depuis 12 ans, j’organise des balades à vélo dans le milieu associatif », raconte-t-il. Les parcours proposés sont variés et adaptés à un large public : « Nous visons aussi bien les touristes qui veulent découvrir Marseille, que les Marseillais qui souhaitent en savoir plus sur l’histoire de leur ville ». Circuit sur le littoral, dans le centre-ville historique ou encore des balades « insolites » et thématiques (fête nationale, fête des sardinades, œnologie…) : l’offre est diversifiée et varie de la demi-journée à trois jours. Poursuivant la volonté de s’adapter aux clients, ils proposent également de réaliser des itinéraires personnalisés, sur demande des clients.

Cyril Hoccry-Lescarmure, co-fondateur de Tous en biclou (Crédit Gomet’/JFE)

Tous en biclou ! Favoriser le tourisme responsable

En France, 11% des émissions de gaz à effet de serre sont générées par l’industrie du tourisme. Avec la prise de conscience générale sur la question climatique, nombre de touristes souhaitent désormais se tourner vers des alternatives plus durables. Cela est particulièrement le cas au niveau des transports, où l’on remarque un intérêt croissant envers les mobilités douces. C’est face à ce constat, ainsi qu’au manque d’offres en ce sens sur le territoire marseillais, que les deux jeunes ont décidé de s’associer autour de leur passion commune : le vélo, pour créer « Tous en biclou ! ».

Le slow-tourisme est selon eux une solution pour préserver l’environnement tout en évitant la foule, les embouteillages et les difficultés pour se garer. Par ailleurs, « la ville est adaptée au cyclotourisme grâce à son climat et son attractivité », se réjouissent-ils.

La qualité et la sécurité au coeur du projet

« Tous les vélos que nous louons sont produits en France ou en Allemagne », un gage de qualité selon les deux associés. En cas de dégâts ou de dysfonctionnement sur les vélos, un atelier est aménagé au rez-de-chaussée de la boutique pour effectuer les éventuelles réparations. Pour garantir la sécurité de leurs clients, ils proposent également à la location des équipements de protection notamment des casques, des écarteurs et des cadenas. Un effort pour la sécurité est aussi fait au niveau des itinéraires choisis : « Nous empruntons en priorité les pistes cyclables et les voies avec peu de circulation dans nos balades », explique Jean-Baptiste. Il regrette toutefois que les infrastructures ne soient pas toujours adaptées au vélo, malgré « un effort à l’échelle nationale pour favoriser la pratique du vélo. »

Le local de Tous en biclou 2 rue de la Loge, tout prêt de la mairie de Marseille sur le Vieux-Port (Crédit Gomet’/JFE)

En attendant, avec d’autres acteurs du secteur mobilité douce, la création d’un collectif regroupant les entreprises de l’écosystème local. Objectif : faire entendre la voix de la mobilité décarbonée et souligner ses enjeux économiques en terme de création d’emplois et d’attractivité du territoire. Go !

