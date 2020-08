Manifesta 13 – du 28 août au 29 novembre 2020

Marseille accueille, pour la première fois en France, la Biennale d’Art contemporain Manifesta à partir du 28 août.

Unique biennale européenne itinérante, Manifesta est née dans les années 90 en réponse aux bouleversements politiques et économiques dans un contexte de construction européenne. Il n’est donc pas étonnant qu’elle s’installe à Marseille en 2020, ville-port aux croisements des cultures européennes et africaines, ouverte sur la mer Méditerranée.

Au-delà d’une biennale d’expositions, Manifesta est une plateforme interdisciplinaire d’événements artistiques qui ambitionne de repenser les relations entre la culture et la société. Elle interroge les citoyens sur leurs relations aux autres, à l’art et au monde à construire ensemble.

Une biennale, 3 programmes

(Crédit : Manifesta 13)

Le programme central Traits d’union.s aura lieu du 28 août au 29 novembre 2020. Cette programmation met en exergue la question suivante : Marseille et sa région peuvent-elles être source d’inspiration d’un nouveau modèle du « vivre ensemble », dans une ville construite par plusieurs générations de flux migratoires ? L’équipe de Manifesta 13 propose, pour y répondre, de créer des ponts entre les institutions, les associations et les professionnels de l’art pour des commandes d’œuvres, des performances artistiques et des intervention architecturales en extérieur et dans certains espaces clos dédiés.

(Crédit : Manifesta 13)

Le Tiers programme est initié par le pôle éducation de Manifesta 13 dans l’optique de développer la médiation autour de la Biennale, pour mettre en lumière ce qui n’est pas dit. Ce programme permet eux experts de contextualiser la Biennale à travers l’histoire et le patrimoine de Marseille pour un public en quête d’apprendre. Ceux qui le souhaitent, pourront prendre le temps d’explorer les multiples facettes de la plus vieille ville de France, à travers le prisme de la biennale.

(Crédit : Manifesta 13)

En parallèle de la programmation principale, Manifesta propose le programme Les parallèles du Sud qui porte bien son nom. Des événements couvriront le territoire de la région Sud, dans les villes alentours de Marseille comme Arles, Avignon, Aix-en-Provence, Port de Bouc, Monaco, Vallauris et Embrun. Les parallèles du Sud a pour ambition de mettre sous les projecteurs la scène artistique et culturelle locale très riche.