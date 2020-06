« La victoire a été difficile » concède la tête de liste du Printemps marseillais. Entourée de son équipe dont Olivia Fortin victorieuse face à Martine Vassal, ou encore Sophie Camard, maire élue dans le 1er secteur, dimanche 28 juin, Michèle Rubirola célèbre la victoire du Printemps Marseilais dans quatre secteurs de Marseille.

Michèle Rubirola, depuis son QG de campagne, affirme haut et fort devant que « la droite n’est plus en mesure de gouverner cette ville».

Avec 42 sièges au conseil municipal contre 39 sièges pour les Républicains, « le Printemps marseillais a une majorité relative en sièges » concède l’élue écologiste, elle-même élue à la mairie du 3e secteur (4e et 5e arrondissements). « Nous verrons bien les directions que prennent nos concurrents, les alliances qu’ils sont prêts à nouer. Mais je suis convaincue que la formidable énergie qui a porté le Printemps Marseillais va nous permettre de trouver des solutions pour gouverner cette ville afin qu’elle soit plus juste, plus verte, plus démocratique. »