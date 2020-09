Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

En début d'année dernière, le Marché d’intérêt national (MIN) des Arnavaux a présenté son plan de transformation suite à l'arrivée de la rocade L2. Au programme, une augmentation de sa surface de bâti de près de 35 000 mètres carrés avec de nouveaux services et une logistique plus efficiente. Un an et demi plus tard,…