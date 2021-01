L’association Vélo et Territoires publiait le 6 janvier son bulletin « Fréquentation vélo et confinement » (voir l’intégralité page suivante), qui confirme la hausse de l’usage de la bicyclette au niveau national sur l’ensemble de l’année 2020. Au total, l’association dit avoir enregistré 12% de passages en plus à ses compteurs en milieu urbain, contre 2% en milieu rural et un léger recul (-1%) en zone périurbaine. En excluant les périodes de confinement, ces chiffres montent à +31 % de passages en urbain, +14 % en périurbain et +15 % en rural, signe de l’embellie représentée par l’année 2020 – marquée par les grèves de janvier et l’épidémie de coronavirus – pour la pratique du vélo.

Vélo en 2020 : « 640 km d’aménagements cyclables de transition »

« La situation diffère fortement selon les territoires observés » note néanmoins l’association dans son bulletin, se félicitant que « Le vélo [ait] été au centre des réflexions autour de la mobilité ». Vélo et Territoires enregistre « 640 km d’aménagements cyclables de transition mis en place par les collectivités » sur l’ensemble de l’année, en insistant sur la diversité des pratiques : « vélotaf, vélo au quotidien, vélo loisir en ville et à la campagne et enfin, le grand succès de l’été, vélo et tourisme », énumère ainsi le document.

Balade en vélo et en famille dans les allées du Parc Borély à Marseille (Crédit Gomet’)

Vélo et Territoires n’a pas diffusé de chiffres régionaux ou locaux à ce stade. A Marseille, le fiasco de la corona-piste du Prado aura hélas été le symbole d’un virage en faveur du vélo raté en 2020 par la Métropole. Place à 2021 !