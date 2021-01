Alain Meyssonnier quitte le groupe SEM

Après 36 années passées à la Société des eaux de Marseille, Alain Meyssonnier, commercial dans un monde d’ingénieurs hydrauliciens, était jusqu’au 31 décembre 2020, directeur général adjoint en charge de l’international et des partenariats. Conseiller du commerce extérieur de la France et fondateur du réseau AfricaLink, il prend sa retraite. Il a, écrit-il « passé 26 ans à faire connaître le savoir-faire de la SEM et de ses « compagnons » et à véhiculer une image positive de notre belle cité phocéenne à travers le Monde : de Panama à Alger, de New Delhi à Kyoto, d’Abidjan à Tunis, de Caracas à Casablanca, de San Jose à Santa Cruz, de Beyrouth au Caire, de Bogota à Santiago, de Managua à San Salvador, de Santo Domingo à Kinshasa, d’Istanbul à Daegu en passant par Brasilia…Et 10 ans à construire une nouvelle relation contractuelle avec [notre] client historique, Marseille Provence Métropole, en souhaitant que celle-ci soit la plus durable possible. »Il garde un pied dans l’eau en confirmant son engagement à l’Institut méditerranéen de l’eau (IME), réseau méditerranéen des acteurs de l’eau, dont il est président.

Aline Moreau nommée directrice RSE de la Caisse d’épargne CEPAC

Aline Moreau, la directrice de la communication de la Caisse d’épargne CEPAC depuis trois ans, est également, depuis le 1er janvier la directrice de la RSE du groupe mutualiste présidé par Joël Chassard. Avant d’entrer dans la banque, Aline Moreau a occupé plusieurs postes de directiin dans les médias, notamment à La Provence où elle fut jusqu’en 2017 directrice de la communication et du développement sous la direction de l’ancien PDG Claude Perrier.

Marc Pouzet réélu à l’unanimité à la tête du Ceser

Le Conseil économique, social et environnemental régional (Céser) de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur réuni mardi 19 janvier 2021 en séance plénière, a réélu à sa présidence Marc Pouzet à l’unanimité des 118 conseillers présents. L’ensemble de la gouvernance a également été renouvelé. Marc Pouzet a 67 ans. Il habite à Salon-de-Provence. Il est marié et père de trois enfants. Professionnellement, il a dirigé pendant 20 ans Marius Bernard, PME familiale industrielle dans l’agro-alimentaire et présidé pendant 19 ans le Crédit Agricole Alpes Provence.. Le Céser est l’assemblée consultative du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, représentant la société civile organisée, issu de la loi du 5 juillet 1972. Cette assemblée unique dans le paysage institutionnel, lieu d’écoute et d’échange, un laboratoire d’idées pour répondre aux besoins des citoyens est constituée de 140 conseillères et conseillers. Ce sont des hommes et des femmes issus du monde économique, social, environnemental, éducatif et associatif de notre région, ils représentent la société civile organisée.

