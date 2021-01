À peine installé dans le fauteuil de la présidence nationale des experts-comptables, Lionel Canesi ancien président marseillais (et corse) des experts-comptables de la région met en œuvre sa méthode : écouter les professionnels, formuler des propositions opérationnelles et porter haut et fort la parole non seulement des experts-comptables, mais à travers eux des PME, leurs clients au quotidien.

Fort de son expérience, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, en complément des alertes régulières auprès des pouvoirs publics sur les difficultés de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement, a lancé une enquête auprès des 21 000 experts-comptables pour recueillir des propositions pragmatiques pour la relance. Plus de 7 000 experts-comptables ont répondu à ce questionnaire, ouvert en ligne de mi-décembre à mi-janvier.

Ces propositions, remontées de terrain de professionnels en contact direct avec la réalité que vivent les entreprises depuis près d’un an, se veulent simples à mettre en œuvre « pour, insiste Lionel Canesi, produire des effets positifs immédiats et prendre, autant que faire se peut, une dimension incitative en remplacement du caractère punitif souvent déployé. Si l’expert-comptable a été présent pendant cette période difficile, il sera aussi un acteur incontournable dans les prochains mois pour assurer la mise en œuvre des dispositifs et accompagner ses clients vers une relance pérenne et sereine ».

Nous avons tous su nous adapter et réagir dans l’urgence, en étant sur tous les fronts : aides, activité partielle… Colette Weizman

À Marseille, Colette Weizman, nouvelle présidente régionale, est partante dans cette démarche : « Depuis le 15 mars 2020, déclare-t-elle à Gomet’, nous nous sommes tous mobilisés pour être aux côtés de nos clients afin de les aider au quotidien, à traverser cette crise économique et sanitaire sans précédent. Nous avons tous su nous adapter et réagir dans l’urgence, en étant sur tous les fronts : aides, activité partielle… Au fil des jours, nous avons analysé et décrypté les messages et les craintes des dirigeants de nos TPE/PME. La sortie de crise va être compliquée, certes, et il va falloir trouver des solutions pérennes pour réduire le plus possible la casse économique et sociale.

Les 50 propositions pour la relance rapide de l’économie qui vous sont présentées, ont été élaborées par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, en tenant compte de toutes les remontées de terrain collectées au quotidien. Comme le précise le Président, Lionel Canesi, « ces mesures se veulent simples à mettre en œuvre pour produire des effets positifs immédiats ». Le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Paca soutient ces mesures et partage l’ambition de les voir adoptées. »

Parmi ces 50 propositions, on retrouve une alerte sur le sort des dirigeants qui sont exclus des aides aux salariés : le Conseil de l’ordre demande de faire bénéficier les dirigeants de l’indemnité partielle.

Les experts-comptables attirent l’attention sur des situations critiques pour par exemple les entreprises créées en 2020 et 2021 ayant racheté un fonds de commerce ou ayant investi avec recours à l’emprunt pour lesquelles il faudrait « ouvrir le fonds de solidarité ».