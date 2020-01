La campagne des élections municipales va s’accélérer dans les prochains jours. Afin que chacun situe les enjeux et les calendriers, Gomet’ retrace les dates à retenir, les échéances réelles qui rythment les décisions des partis, des candidats et des électeurs.

(1) Date limite d’inscription des électeurs sur les listes électorales, le vendredi 7 février

Après la réforme électorale entrée en vigueur le 1er janvier 2019, le délai nécessaire entre l’inscription sur les listes électorales et les scrutins a été raccourci. Désormais, les Français ont jusqu’au sixième vendredi qui précède le scrutin à venir pour effectuer la démarche, soit le vendredi 7 février. Vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit sur les listes électorales sur la plateforme service-public.fr.

Dans un bureau de vote (Archives Gomet’)

(2) Date de dépôt des candidatures : jeudi 27 février 2020 à 18 heures

Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées en février 2020 à partir d’une date fixée par arrêté́ du préfet et jusqu’au jeudi 27 février 2020 à 18 heures (art. L. 267), aux heures d’ouverture du service chargé de recevoir les candidatures.

Cette date laisse encore près de huit semaines pour les négociations et l’agencement des 303 candidats pour Marseille des centaines de candidats pour les 118 communes du département. Un cacique de la politique marseillaise nous confiait que « la publication la plus tardive possible est nécessaire pour que les troupes restent mobilisées et que les déçus, plus nombreux que les éligibles, ne soient pas tentés de se vendre à un dissident ». Tous les agencements sont donc possibles jusqu’au jeudi 27 février à 17 h 59 !

Les listes doivent être constituées, à parité, d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance entre un homme et une femme. Les conseillers municipaux sont élus pour six ans.

Les conseillers communautaires à la métropole Aix Marseille Provence sont également élus pour six ans, par fléchage, selon le même mode de scrutin et par le même vote que les conseillers municipaux. Le fléchage qui apparaîtra sur le bulletin de vote, doit respecter l’ordre de la liste municipale mais peut enjamber des noms tout en respectant la loi « chabada » (parité).

Peuvent être candidats les personnes majeures, de nationalité française ou d’un État membre de l’UE et inscrites sur les listes de leur commune ou, sauf exceptions, y payant leurs impôts locaux.