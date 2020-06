Un peu avant 20h, Maryse Joissains-Masini et son équipe affichaient déjà un large sourire. Les résultats provisoires laissent peu de place au doute. La maire sortante remporte 44,07% des voix, moins d’une heure avant les résultats officiels, sur les 40 bureaux de vote dépouillés, sur un total de 97 bureaux. La candidate LREM, Anne-Laurence Petel affiche un score de 31,53%, et Marc Pena, (DVG) 24,40%.

Une victoire sans surprise

A 21h15, l’heure est à la victoire pour Maryse Joissains-Masini, élue maire pour son 4ème mandat consécutif avec 43,53% des voix, devant Anne-Laurence Petel, la candidate LREM, qui obtient 32,12% et Marc Pena (DVG) qui termine avec 24,34% du suffrage.

« J’ai fait des promesses, je les remplirai toutes. On n’a pas de dette, on n’a pas augmenté les impôts, on a toujours eu une bonne gestion, et avec cette victoire nous allons pouvoir rentrer de plein pied dans la végétalisation de la ville, s’occuper de la circulation des vélos, et s’atteler à bien d’autres projets. Quant au taux d’absentéisme, il est avant tout le résultat de la crise sanitaire, de la crise sociale. Le résultat de ma victoire c’est le résultat d’un travail acharné, pendant 19 ans, je n’ai pas augmenté les impôts, il n’y a pas eu de dette, nous avons multiplié les structures urbaines, sportives, etc. Je vais faire des investissements pour l’emploi dans la ville, maintenir toute les subventions culturelles et caritatives pour maintenir le lien social et je vais faire encore beaucoup de choses », a déclaré la maire d’Aix-en-Provence, qui s’engage dans un 4ème mandat consécutif.

Quant à la gestion de la Métropole, Maryse Joissains-Masini ne mâche pas ses mots: « Nous n’avons pas à payer les dettes de Marseille ! Je ne suis pas contre la solidarité mais je n’ai pas à payer les dettes accumulées par monsieur Gaudin, je veux un audit très précis des comptes de tout le monde ! »

Haro sur le taux d’abstention

66% d’abstention, ça pose la question de la légitimité, 14 000 électeurs pour élire une maire sur 90 000 électeurs et 145 000 habitants, ça questionne sur la démocratie ! Anne-Laurence Petel, candidate LREM

Du côté d’Anne-Laurence Petel, la défaite est en demi-teinte. « On a fait une très belle campagne avec un collectif extrêmement soudé, au-delà des étiquettes car si je porte les couleurs LREM mes colistiers, pas du tout. Nous avons posé une pierre qui est avant tout celle d’un mouvement et qui remporte tout de même 32% des suffrages, c’est déjà beaucoup pour des gens inconnus il y a à peine 6 mois, face à une gauche rassemblée depuis 25 ans et une droite bien présente depuis des décennies ! » La candidate de la majorité regrette néanmoins le manque de soutien d’EELV, « qui a joué la carte de la neutralité alors que nous avions un programme pertinent pour l’environnement, mais nous continuerons d’être vigilants à ce niveau-là, pour cesser de bétonner à tout va, comme le fait Maryse Joissains. « Elle tient également à pointer du doigt le fort taux d’abstention de ce second tour. « 66% d’abstention, ça pose la question de la légitimité, 14 000 électeurs pour élire une maire sur 90 000 électeurs et 145 000 habitants, ça questionne sur la démocratie ! »

Le candidat, rassembleur de la gauche, Marc Pena s’est montré optimiste pour la suite, n’hésitant pas à tacler le taux d’absentéisme, symptomatique d’une société « désabusée ».

« Je suis vraiment satisfait, une nouvelle force politique est née à Aix. Il y a six mois personne ne nous connaissait, on incarne une force nouvelle, une position de force face à Maryse Joissains. On sera probablement 6 ou 7 élus dans la nouvelle municipalité, ce n’est pas rien. La deuxième chose importante de ce scrutin c’est le taux d’absentéisme colossal. Il y a une réelle atteinte à la citoyenneté, les gens sont désabusés, c’est grave. il y a peu de légitimité dans la victoire de Maryse Joissains, elle ne rassemble pas. Elle est là la réalité politique, parce qu’en nombre de voix, son score est faible. C’est une nouvelle victoire pour le clientélisme » a t-il déclaré, avant d’ajouter, confiant, « cette politique ne triomphera pas éternellement. »







Maryse Joissans Masini en route pour son 4ème mandat.

Avec un taux de participation de 33,85%, les aixois n’ont pas été nombreux à se rendre aux urnes pour ce deuxième tour des municipales.



> Plus d’infos à suivre sur Gomet’