La mobilisation des électeurs pour ce second tour des élections municipales, tant espérée par les différents candidats, n’a pas été au rendez-vous. Le taux d’abstention au niveau national atteint près de 60%. Dans la région, les taux de participation sont encore plus faibles. Plusieurs raisons à ce phénomène : un entre-deux tours particulièrement inédit avec trois mois et demi d’écart entre le premier tour du 15 mars et celui du 28 juin, une saison très peu favorable (premier départ en vacances, météo au beau fixe) et une campagne électorale atypique avec peu de rendez-vous directs avec les populations.



« Il y avait beaucoup de monde sur les plages et dans les centres commerciaux » a souligné Dominique Tian, le premier adjoint de la Ville de Marseille sur le plateau de France 3 peu après 20h. De son côté,Christine Juste, candidate sur la liste rassemblée du Printemps marseillais et des écologistes espère que cette abstention ne desservira pas la coalition de gauche.

Patrick de Carolis élu à Arles, à Gardanne Hervé Granier en tête

Ailleurs dans les communes des Bouches-du-Rhône, les premiers résultats confirment les tendances du 1er tour. A Arles, Patrick de Carolis est victorieux face à Nicolas Koukas, candidat de la majorité sortante avec 56% des voix. Autre ville qui était à gauche et qui passerait selon nos informations à droite : Hervé Granier (LR) serait en tête de la quadrangulaire devant Jean-Marc La Piana soutenu par le maire historique Roger Meï. A Aix-en-Provence, Maryse Joissains, le maire sortant serait réélue facilement.

