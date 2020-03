Share on Facebook

Surprise à Marseille ! Malgré des sondages très en sa faveur publiés entre le 10 et le 13 mars, la candidate LR Martine Vassal en 2e position (22,32%) derrière Michèle Rubirola, tête de liste de la coalition de gauche le Printemps marseillais (23,44%).

Au niveau des secteurs, le Nord et le centre de Marseille se prononcent fortement en faveur du Printemps marseillais et du RN, tandis que l’électorat des arrondissements du Sud et de l’Est votent nettement à droite. En revanche, déception du côté de la liste écologiste Debout Marseille ! menée par Sébastien Barles, de même que pour le candidat LREM Yvon Berland, qui ne franchissent pas les 10%.

6-8, 9-10 et 11-12 : les trois secteurs tenus par la droite

Sans surprise, la droite peut compter sur de bons scores dans les secteurs qui lui sont traditionnellement acquis. Tête de liste dans le 6-8, le secteur d’implantation historique de Jean-Claude Gaudin, Martine Vassal s’impose certes, mais avec un score nettement inférieur qu’attendu. Avec 27,1 % des voix, elle obtient 23 points de moins que le candidat Gaudin lors de l’élection de 2014. Elle se trouve même talonnée par Olivia Fortin, candidate pour le Printemps marseillais dans ce secteur et novice en politique (24,4 %). A noter également les 12,3 % réalisés par Yvon Berland, tête de liste pour le mouvement présidentiel à la mairie centrale.

Résultats du 4ème secteur:6-8

Dans le 9-10, comme attendu, c’est le maire sortant Lionel Royer-Perreault qui recueille le plus de suffrages, avec 32,4 % des voix. Il devance Eleonore Bez (RN – 21,5 %) et la candidate du Printemps marseillais Aïcha Sif (15,4 %). L’écologiste Hervé Menchon obtient quant à lui 10 % des voix. Configuration identique dans le secteur 11-12, avec le maire sortant LR Julien Ravier en tête (28,1 %), suivi du candidat RN Franck Allisio (23,3 %) et de Yannick Ohanessian (Le Printemps marseillais – 16,3 %). A noter le score de 10,8 % obtenu par Robert Assante, candidat sur la liste du dissident DVD Bruno Gilles.

Résultats du 5ème secteur: 9-10

Résultats du 6ème secteur: 11-12

Le Printemps marseillais en tête dans les secteurs 1-7, 2-3 et 4-5

Quant au Printemps marseillais, il construit son beau score global dans les trois premiers secteurs de Marseille. Dans le 1-7, Sophie Camard y remporte une éclatante victoire (39 % des voix) sur la maire sortante LR Sabine Bernasconi, reléguée à 17 points (21,4 %). Sébastien Barles, tête de la liste écologiste Debout Marseille !, y obtient 10,8 % des voix, juste devant la candidate RN Clémence Parodi (10,5 %). Dans le 2-3, c’est le socialiste Benoit Payan qui fait la course en tête. Avec 26 % des voix, il devance un tandem constitué de Solange Biaggi (LR) et de la maire sortante Lisette Narducci, qui obtiennent respectivement 16,7 et 16,5 % des voix.

Résultats du 1er secteur: 1-7

Résultats du 2ème secteur: 2-3

Toutefois, la surprise la plus retentissante des ces élections marseillaises vient du 4-5. Avec 36,1 % des voix, la tête de liste du Printemps marseillais Michèle Rubirola y devance très largement le candidat DVD Bruno Gilles (22,9 %), maire historique de ce secteur depuis 1995. Jean-François Luc (RN) obtient quant à lui 14 % des voix, tandis que le candidat LR Jean-Philippe Agresti réalise un score de 9,9 % des voix. Dans la bataille de second tour à venir entre la droite de Martine Vassal et le Printemps marseillais, la position de Bruno Gilles sera très convoitée. Ce secteur pourrait faire basculer la ville d’un côté ou de l’autre.

Résultats du 3ème secteur: 4-5

L’emprise du RN se confirme sur le nord de Marseille

L’un des enjeux de ces élections municipales à Marseille résidait dans le fait de voir le RN progresser ou non dans les quartiers les plus défavorisés de la ville. Or force est de constater que dans le 13-14, les citoyens ont réitéré leur confiance à Stéphane Ravier (RN), qui arrive en tête du premier tour avec 33,5 % des voix, loin devant le général David Galtier (LR – 18,2 %). Le communiste Jérémy Bacchi (Printemps marseillais) s’y classe troisième avec 15,6 % des voix, tandis que Julien Rossi dépasse la barre des 11 % pour la liste Marseille avant tout de Samia Ghali.

Résultats du 7ème secteur: 13-14

Samia Ghali, candidate DVG à la mairie centrale dont le fauteuil de maire sortant est justement en jeu dans le 15-16. Dans son secteur de référence, la sénatrice se retrouve en avance d’une courte tête sur la candidate RN Sophie Grech (25,8 % contre 22,2 pour sa concurrente d’extrême-droite). Juste derrière, Jean-Marc Coppola se trouve en embuscade pour le Printemps marseillais (19,1 %), tandis que le candidat LR Moussa Maaskri, novice en politique, recueille 13,7 % des suffrages. Dans ce secteur, les négociations entre candidats promettent d’être âpres.

Résultats 8ème: 15-16

