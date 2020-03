Share on Facebook

Après le passage au stade 3 de l’alerte sanitaire, la Métropole Aix-Marseille-Provence a annoncé dans un communiqué diffusé dans la soirée de dimanche 15 mars la fermeture de l’ensemble de ses sites administratifs. Elle lance l’activation du « plan de continuité d’activité (PCA) de la Métropole Aix-Marseille-Provence au niveau B afin de permettre la continuité des activités dites « vitales » de la Métropole, et d’assurer notamment le service de transports en commun », précise le document. La Métropole ferme également l’ensemble de ses sites recevant du public.

Une attaque informatique sans précédent

Comme si la crise du coronavirus ne suffisait pas, la Métropole, les villes de Marseille et de Martigues ont été également victimes d’une cyberattaque « d’une ampleur sans précédent » depuis vendredi 13 mars. L’ensemble de ses réseaux informatiques sont paralysés et la Métropole interdit à ses agents de se connecter à leur ordinateur professionnel. Elle met ainsi en veille son site internet et ses applications.



L’attaque informatique repose sur un « rançongiciel » (ransomware), un logiciel malveillant qui bloque l’accès à un ordinateur ou à des fichiers en les chiffrant, tout en réclamant à la victime le paiement d’une rançon, poursuit la Métropole. Les équipes techniques sont à pied d’œuvre pour faire un diagnostic des systèmes compromis afin de limiter l’impact de l’attaque.

La Métropole explique travailler avec les instances nationales de sécurité, pour « permettre le rétablissement du réseau informatique dans les meilleurs délais ». La sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la police nationale a ouvert une enquête.

