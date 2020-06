Share on Facebook

Les craintes d’une participation faible au second tour des municipales se confirment. Les chiffres transmis par le préfet des Bouches-du-Rhône et de la région Provence Alpes côte d’azur, Pierre Dartout, font état d’une très légère hausse par rapport au nombre de votants au 1er tour le 15 mars dernier : 15,99% ce dimanche contre 15,72%. Le premier tour de scrutin avait été marqué par un taux d’abstention historique. La participation au niveau régional progresse plus : 17,16% contre 16,56% en mars.

Voici les chiffres communiqués à midi ce dimanche 28 juin.

A Marseille, le taux de participation enregistré à Marseille à 12h est de 15,08% (contre 15,53% au premier tour le 15 mars dernier) annonce la Ville de Marseille.

–2 points à Aix



À Aix-en-Provence, le taux de participation pour le 2e tour des élections municipales s’élève, sur les 97 bureaux, à 17,55 %, soit 15802 votants. Au premier tour des élections municipales, le 15 mars 2020 à 12h, le taux s’élevait à 19,37 % soit, 17419 votants. En 2014, à 12h, le taux de participation du deuxième tour des élections s’élevait à 24,46 % soit, 22030 votants. Suivez le taiux de participation bureau par bureau tout au long de la journée sur l’application de la Ville d’Aix.

Retrouvez les taux de participation par bureau de vote actualisés à 14h, 16h et 18h via la carte interactive ci-dessous : Au niveau national, la participation est même en baisse par rapport au premier tour avec un taux de participation de 15,29% des inscrits soit une baisse de trois points.

