Le pouvoir algérien est au pied du mur. La logique sécuritaire frappe les opposants : la justice a multiplié ces derniers jours les poursuites judiciaires et les condamnations de militants du « Hirak », d’opposants politiques, de journalistes et de blogueurs. Pour éviter un retour redouté du Hirak (mouvement de manifestations) après le déconfinement, des forces policières et juridiques traquent les leaders issus de la société civile. C’est le cas de Amira Bouraoui, une gynécologue de 44 ans, mère de deux enfants de 12 et 16 ans, qui a été incarcérée le 21 juin 2020 par le tribunal de Chéraga pour des délits d’opinion.

Amira Bouraoui, une gynécologue de 44 ans, mère de deux enfants de 12 et 16 ans, qui a été condamnée à un an de prison le 21 juin 2020. Photo Facebook

La militante a été reconnue coupable de six chefs d’accusation, dont « offense à l’islam », « offense » au président de la République Abdelmadjid Tebboune et « incitation à violer le confinement » en « exposant directement la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger » pendant la crise sanitaire. L’opposante était également accusée de « publication [sur les réseaux sociaux] pouvant porter atteinte à l’unité nationale » et d’« informations ou nouvelles, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public ».

Le journaliste, écrivain, photographe, Sid Ahmed Semiane a réagi en publiant et en lisant un texte poignant et sensible sur les réseaux sociaux que nous partageons ci-dessous. Il porte un regard singulier et dévastateur sur la société algérienne : « Être Algérien n’est pas une nationalité. Ce n’est même pas une identité. C’est un travail à temps plein pour lequel nous ne sommes pas encore payés. C’est une maladie dangereuse dont personne ne s’est jamais relevé. » Il était ici, pendant l’année européenne de la culture, Marseille 2013, en résidence à La Marelle dans le cadre du projet « Roman-feuilleton ».

Pour Amira et tous les autres prisonniers de l’arbitraire

Amira Bouraoui a été condamnée à un an de prison ferme. En ce moment même, elle a dû traverser la ville, seule, dans le noir, dans un camion cellulaire, sans lumière pour pouvoir mesurer, sur l’ignoble trajet, la distance exacte qui sépare son histoire de cet arbitraire qu’elle vient de prendre de plein fouet, en pleine figure…

En ce moment, elle doit être déjà en prison, à Koléa, sordide lieu de détention, où elle ira rejoindre d’autres voix, d’autres militants, d’autres prisonniers politiques, d’autres journalistes condamnés eux aussi à de lourdes peines, condamnés à l’isolement, au silence. Elle ne les verra pas, ces voix, mais saura qu’elles sont là, à un jet de cri, un jet de pierre, un jet de peur. Un jet de doute. Ce sera une longue nuit, la plus longue pour elle, celle d’un solstice d’été qui annonce une longue nuit d’hiver, froide, comme la condamnation qu’elle vient de subir. Froide, comme nos craintes, comme nos cœurs blessés.

Les lourdes portes métalliques de la prison se sont refermées sur elle Sid Ahmed Semiane

À l’heure qu’il est, les lourdes portes métalliques de la prison se sont refermées sur elle, derrière son dos, derrière son histoire, reléguant ses frayeurs à l’invisibilité et au silence aussi. Le bruit de la ville n’est plus qu’une ancienne rumeur, pour elle. En ce moment précisément, elle est déjà coupée de tout. De sa famille. De ses enfants. De ses amis, de ses habitudes et de sa vie. Elle est Sous vide. Sous cloche.

Sid Ahmed Semiane résident de Marseille 2013 réagit à l’incarcération de Amira Bouraoui

Amira Bouraoui vient d’être condamnée à un an de prison ferme. Et c’est odieux. Personne ne doit être condamné à de la prison pour des mots qu’on dit, qu’on prononce, qu’on pense à haute voix ou dans un chuchotement hésitant, des mots qu’on écrit sur les murs, parce que c’est tout ce qui nous reste pour parler, pour dire, pour vivre… Il nous reste les murs, les murs d’une ville cadenassée pour supporter le poids de nos désillusions, le poids de nos prières. Les murs pour dessiner des graffitis hurlants, grossiers, beaux et fous à la fois, pour raconter notre volonté de vivre libre, notre volonté à être ce qu’on veut… et un jour, nous serons ce que nous voulons.

Les murs pour porter nos envies d’un autre monde. D’un autre pays. D’un autre possible. Il nous reste les murs de la ville et des réseaux sociaux aussi, pour hurler. Dire. Porter et jeter comme des bouteilles à la mer, des mots fatigués, des mots balises, des mots grossiers, des mots lourds, des mots blessés, des mots maladroits, des mots désespérés, des mots justes… mais qui restent des mots. Seulement des mots, auxquels il suffit juste de tendre une oreille pour en écouter convenablement la musique, pour les comprendre, à leur juste mesure. Pour enfin traduire, dans une juste perception de l’histoire.

C’est à nos mots qu’on en veut, c’est à nos mots qu’on veut couper la tête. C’est les mots qui effraient les dictatures. Toujours. Sid Ahmed Semiane

Mais comme tous les murs, de la ville ou des réseaux, ces murs ont des oreilles, eux aussi. Mais ces oreilles ne sont pas bienveillantes, elles ne sont pas là pour nous écouter, pour comprendre, pour traduire. Elles sont là pour empêcher nos bouches de dire et nos têtes de penser. Ces oreilles, remplissent-elles aussi des bouteilles, mais pas avec les mêmes mots. Elles les remplissent avec des mots qui travestissent les nôtres, leur font porter le chapeau de l’outrance pour enfin les criminaliser, les emprisonner.

Ce sont nos mots qu’on veut faire taire.

Qu’on veut condamner à mort.

Mettre sur une chaise électrique ou guillotiner, comme on guillotine un résistant.

Même quand nos corps abdiquent, les mots peuvent continuer à résister, à rester debout, comme un arbre mort. C’est à nos mots qu’on en veut, c’est à nos mots qu’on veut couper la tête. C’est les mots qui effraient les dictatures. Toujours.

Et en ce moment précisément, Amira Bouraoui est en prison. Elle passera sa première nuit de silence. Elle est derrière des barreaux. Ses mots aussi. Et ce n’est pas leur supposée outrance qui dérange tant cette dictature, c’est juste leur liberté. Ne l’oublions jamais. C’est leur liberté qui effraie tant. Juste ça.

Sid Ahmed Semiane.

Alger le 21 juin 2020