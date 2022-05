Extrait de notre hors-série Les nouvelles adresses des entreprises paru en mars 2022. Cette publication trimestrielle, consacrée à l’immobilier de bureau, interroge ce qui se dessine sur le territoire régional, pour penser ce qui se construit et se construira demain.

L’une des ambitions que la Métropole s’est fixée dans l’Agenda du Développement économique métropolitain en 2017 est déjà atteinte et s’inscrit délibérément dans une stratégie de développement durable avec plus de 380 hectares produits sur les 400 prévus en quatre ans. Et ce pour le foncier productif au service du développement des entreprises et de l’attractivité d’Aix-Marseille-Provence.

Un effort consacré à la réindustrialisation

Cette dynamique de production s’accompagne d’un pari pris sur l’avenir : un effort particulier sera consacré à la réindustrialisation du territoire et à l’accélération de la production tertiaire. La Métropole se doit d’être plus verte et plus inclusive. Ce projet est en cours d’approbation dans le cadre du schéma de cohérence territoriale (SCoT).

Le territoire métropolitain porte ainsi un nombre important de projets structurants d’envergure nationale. Par exemple, dans le secteur productif avec ITER et le CEA Cadarache, le projet de technocentre Henri Fabre pour accélérer l’industrie du futur et bien sûr les projets du GPMM sur Fos, à l’instar de Caronte et Lavéra (projets définis dans le cadre du projet d’Orientation d’Aménagement en cours de définition de l’OAZIP) ou encore le projet de reconversion de la centrale thermique de Gardanne. Les bases aériennes d’Istres et de Salon accompagneront les nouveaux projets des filières innovantes. L’opération d’intérêt national Euroméditerranée avec l’extension du quartier central des affaires vers Euromed 2 constitue, quant à lui, l’un des relais de croissance du marché tertiaire métropolitain. Autres moteurs de demain : les centralités marseillaises et aixoises, en lien avec l’arrivée de la ligne nouvelle Provence Côte d’Azur.

Développer une offre de bureau adaptée

Pour développer une offre d’immobilier de bureaux adaptée, tenant compte de l’obsolescence du parc actuel, de l’évolution des modes de travail et de la demande non satisfaite pour atteindre l’objectif de 200 000 m2 de demande placée par an, il est impératif de développer la pro- duction d’offre neuve. Produire plus (80 000m2 de production de bureaux neufs /an et atteindre les 200 000m2 de transactions annuellement contre 135 000m2 actuellement) et mieux (dans des zones de bonne desserte, sur les différentes polarités urbaines et sur des gammes de produits plus variées…).

Aix-Marseille-Provence, le hub de l’Euroméditerranée en chiffres

1er pôle économique du sud de la France

Marseille Provence : 1er aéroport régional de fret express

Marseille-Fos : 3e port de Méditerranée

Euroméditerranée : première opération de développement économique et de rénovation urbaine de centre-ville et en Europe du sud

5 millions de m2 d’immobilier de bureaux dont 1 million à terme sur Euroméditerranée

3 millions de m2 pour la logistique

3,5 millions de m2 pour le commerce et 6 pôles commerciaux à vocation régionale de 100 000m2 et plus

Il faut également agir sur la réhabilitation tertiaire, en particulier dans les centres-villes de Marseille et le péricentre d’Aix-en-Provence. Pour redynamiser le marché dans le centre-ville de Marseille, en lien avec le projet de gare, des projets comme l’ilot démonstrateur Canebière-Gam- betta en partenariat avec l’EPF ont émergé. Diversifier la production géographique à Marseille mais aussi dans d’autres villes moyennes du territoire (Aubagne, Salon-de-Provence, Martigues, Istres, Vitrolles, Pertuis, Gardanne…) fait partie des objectifs de la Métropole.

Accompagner l’essor du télétravail

Accompagner l’essor du télétravail par le déploiement d’un réseau d’espaces de coworking, de tiers-lieux et diversifier la gamme des produits, permet- tant une réduction des temps de transport, une amélioration de la qualité de vie au travail des salariés et dans une logique de revitalisation des centres-villes constitue un autre challenge. L’adaptation de cette stratégie tertiaire pour intégrer les conséquences du post-covid fait ainsi partie des grandes étapes à venir.

