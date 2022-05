Share on Facebook

Après l’élection présidentielle des 10 et 24 avril, les citoyens sont appelés à se rendre aux urnes les dimanches 12 et 19 juin prochains, pour les élections législatives. Pour cela, il faut être inscrit sur les listes électorales. Pourtant, les taux d’abstentions révèlent que des millions de Français sont en réalité mal inscrits, voire absents des registres électoraux.

Vous n’êtes pas encore inscrits ? Pas de panique, il vous reste quelques jours pour faire la démarche et voter aux législatives. Cette inscription doit être réalisée jusqu’au mercredi 4 mai en ligne et jusqu’au vendredi 6 mai en mairie. On vous en dit un peu plus…

Il existe quatre solutions pour effectuer vos demandes d’inscription sur les listes électorales pour voter lors des prochaines législatives :



> Par internet, sur le site du Ministère de l’Intérieur

> En personne, directement dans votre mairie et en vous munissant des pièces exigées

> Par un tiers dûment mandaté, en mairie avec les pièces exigées

> Par courrier, en remplissant le formulaire Cerfa et en joignant les pièces exigées

En temps normal, il est possible de s’inscrire toute l’année. Les électeurs qui atteignent l’âge légal de vote et qui ont procédé à leur recensement citoyen sont automatiquement inscrits sur les listes. De même pour les personnes ayant acquis la nationalité française après 2018. En revanche, si vous avez récemment déménagé dans une autre commune, il est nécessaire de se réinscrire auprès de la mairie de votre nouveau domicile.

Vous souhaitez vérifier si votre situation est à jour ? Rendez-vous directement sur le site du Ministère de l’Intérieur pour consulter vos informations. Bonne inscription et bon vote !

Site du Ministère de l’Intérieur (Crédit : MS/Gomet’)

