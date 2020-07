Share on Facebook

Comme nous l’indiquions lundi 20 juillet, c’est bien Benoît Quignon, l’actuel directeur général de SNCF Immobilier, qui va devenir le nouveau directeur général des services de Marseille. C’est lui même qui l’a confirmé au média spécialisé Cadre de ville. Selon la même source il doit prendre ses fonctions le 1er septembre.

Avant de diriger SNCF Immobilier, Benoît Quignon a été le directeur général des services de la Ville de Lyon (2011-2016). Il a occupé les mêmes fonctions à la Métropole du Grand Lyon de 2001 à 2014. C’est donc un fin connaisseur des enjeux métropolitains dans une capitale régionale.

Un spécialiste du logement et des finances locales

C’est un aussi un spécialiste de l’immobilier, pas seulement industriel. Il est actuellement président de la filiale logement ICF Habitat de SNCF Immobilier (95 000 logements en France). Il a dirigé le groupe Logement français (80 000 logements, principalement en Ile de France, Rhône Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur). Des compétences qu’il devrait là aussi mettre à profit à Marseille où les problématiques de logements sont nombreuses.

Benoît Quignon a également, au cours de sa riche carrière, fréquenté de nombreuses collectivités et établissements publics. Son profil Linkedin mentionne des postes de directeur de Dexia (la banque des collectivités locales) en Aquitaine (directeur régional de 1993 à 1998) ou encore directeur de la Caisse des dépôts de Basse Normandie (1991-1993). On sait que les sujets financiers ne vont pas manquer pour la nouvelle majorité. Benoît Quignon est diplômé de Sciences Po (1981) et de HEC (1979).

