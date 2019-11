Share on Facebook

Une opération de prévention ciblée sur les trottinettes électriques se déroulait jeudi 14 novembre Place de Rome à Marseille, en présence de Olivier de Mazières, le préfet de police.

Après avoir recensés de nombreux accidents depuis la mise en circulation des trottinettes, un décret fixant les règles de circulation et de stationnement des EDPM (engin de déplacement personnel motorisé) est entré en vigueur le 26 octobre dernier.



Un objectif : lutter contre les comportements dangereux régulièrement observés et assurer la sécurité de leurs utilisateurs et des autres usagers. Les explications du préfet de police.

Rappel des règles générales d’utilisation des EPDM en vigueur depuis le 25/10/2019:

Les enfants de moins de 12 ans n’ont pas le droit de conduire les EPDM

Interdiction d’avoir des écouteurs ou de transporter un passager

Le port d’un équipement rétro-réfléchissant est obligatoire lorsque la visibilité est mauvaise

Les appareils doivent disposer d’un feu avant et arrière, d’équipements rétro-réfléchissants, de freins et d’un klaxon.

Interdiction de circuler sur un trottoir

Seuls les engins dont la vitesse est bridée à 25 km/h sont autorisés

Obligation de circuler sur les pistes cyclables en ville, sinon vous pouvez circuler sur les routes limitées à 50 km/h

En dehors des villes, vous devez circuler sur les voies vertes ou pistes cyclables.

Sanctions prévues :

En cas de non respect des règles de circulation ou si vous transportez un passager : 35 euros d’amende.

Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé ou si vous débridez l’engin: 135 euros.

Si vous roulez avec un engin dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h: 1500 euros