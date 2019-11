Share on Facebook

Share on Twitter

Habitué au style épuré des expositions d’art contemporain, l’hôtel particulier de Gallifet revêtait vendredi 8 novembre un intérieur particulièrement meublé. Pour cause, l’organisation d’une nouvelle exposition se tenant jusqu’à fin janvier 2020, ‘Influence scandinave’, alliant art et mobilier d’intérieur.

En plein cœur d’Aix, dans le chic quartier Mazarin, son vernissage à Gallifet sonnait comme un voyage en Suède à la découverte d’un rapport à l’art et à l’aménagement très scandinave.

Cour de l’Hôtel particulier du Gallifet (crédit @JulieVndl).

Le rez-de-chaussée de l’hôtel est aménagé tel un appartement luxueux. Les invités sont conviés à se déplacer dans les différentes pièces et à tester les canapés à leur guise en contemplant la pléthore d’œuvres fixées au mur tels que des toiles, des objets abstraits ainsi qu’un lustre impressionnant fait de végétaux.

Lors du vernissage de l’expo scandinave à Gallifet. (Photo VD)

En cas de coup de cœur, pas d’inquiétude, absolument tout est à vendre. Concernant les meubles, les prix varient d’une cinquantaine d’euro pour des pièces de vaisselles à plus de 8000 pour des buffets complets au style élégant et épuré.