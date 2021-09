Groupe spécialisé dans la gestion globale de la qualité de l’air dans des « zones à atmosphère contrôlé », des secteurs dits à risques comme les blocs opératoires, les chambres de réanimation et auprès du secteur tertiaire, Eolia est en fort développement et cherche à recruter aujourd’hui un technicien Chauffage ventilation et climatisation (CVC).

Un technicien d’Eolia réalise une opération de contrôle à l’aide d’un anémomètre.

Depuis 2009, installé sur la zone Athélia de La Ciotat, le groupe Eolia propose en complément de ses services trois gammes d’épurateurs d’air ainsi que des capteurs CO2 et de particules fines. Le groupe intervient sur des remises en conformité, de la maintenance, de la désinfection, mais aussi de la sécurisation d’environnements protégés, ou encore des travaux de réhabilitation dans des locaux sinistrés.



Disposant de la certification ISO 9001 depuis 2012, fort de son expertise lié à son offre de services, et dans une démarche adaptative aux demandes de ses clients, le groupe prend un nouveau virage en 2020 avec la création d’Eolia 365. Cette solution vise à parer les anomalies et les contaminations rencontrées par les acteurs de la santé.

Dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, le groupe s’est également doté d’un purificateur d’air intégré d’un capteur CO2 et particules. L’objectif étant d’évaluer en temps réel les taux de CO2 ainsi que les niveaux de particules dans l’air au sein de secteurs aussi divers que les industries, l’agro-alimentaire, l’électronique, le chimique, dans les bâtiments et bureaux, etc.

400 clients dont un tiers dans les Bouches-du-Rhône

Les purificateurs d’air Eolia avec capteurs CO2 et particules fines intégrés. Crédit Eolia.

Le groupe compte parmi ses clients des hôpitaux publics, des groupements de cliniques privés, des laboratoires et industries pharmaceutiques (tels que Sequens, basé à Avignon), des établissements français du sang ou encore des établissements recevant du public. Eolia peut se targuer d’un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2020, en augmentation de 20 à 30% par rapport à l’année précédente. Le groupe intervient sur l’ensemble du territoire et compte un parc de 400 clients dont 32% sont implantés dans les Bouches-du-Rhône.



Parallèlement à sa croissance économique, Eolia se mobilise dans des actions de solidarité. Dans le cadre d’une collecte de dons organisée en juillet 2021 par l’Ambassade de Tunisie en France, le groupe a fournit deux épurateurs d’air pour lutter contre la propagation de la Covid-19 dans le pays. Plus récemment, Eolia a participé à la Course des flammes en faveur des enfants atteints du cancer.

Répartis sur deux antennes entre la Ciotat et Champlan (Île-de-France), le groupe peut compter sur 30 collaborateurs, dont trois recrutés au cours de l’année 2021.



Le groupe cherche actuellement à recruter un technicien CVC (chauffage ventilation et climatisation) pour répondre aux besoins de ses clients sur Marseille et de la région Sud (notamment à l’Hôpital européen). Un bagage solide en génie climatique et dans le secteur de l’énergie est requis, et sera valorisé en fonction de l’expérience. Le poste est à pourvoir dès que possible.

Liens utiles :



> L’annonce de l’offre d’emploi

> Pour une prise de contact, envoyer un mail à cette adresse recrutement@aireolia.com ou appeler au 04.42.70.87.44