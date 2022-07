Vous avez le sens du devoir et de l’éthique ? Vous aimez le contact humain et le travail en équipe ? Rejoignez les rangs de la police municipale marseillaise !

Pour cela, postulez directement en ligne sur le site de la ville

Vous aurez pour mission :

d’assurer la veille et la prévention en matière de maintien de l’ordre, de tranquillité, de sécurité et de salubrité publique,

de rechercher et relever des infractions,

d’intervenir en cas de flagrant délit et lors des infractions au code des communes,

d’intervenir en cas d’infraction au code de la route,

de rédiger des rapports de contraventions, d’interventions et d’informations,

d’assurer l’accueil, la relation et l’information du public sur la réglementation,

d’assurer la permanence opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale (radio et vidéosurveillance).

Modalités pratiques :

Rémunération statutaire, régime Indemnitaire, prime de fin d’année, participation employeur mutuelle labellisée et transports

Horaires organisés dans le cadre d’un planning d’astreintes et de cycles horaires variables pouvant donner accès à des RTT

Titres restaurants, comité d’entreprise.

Équipement :

Caméras piétons, matériel de communication – réseau radio, boîtiers P.V.E., gilets de protection

Armes de catégorie B, armes de catégorie D (aérosols, lanceurs de balle de défense type « flash-ball » et pistolet à impulsion électrique type «Taser », Tonfa, matraque télescopique).

Troisième force de sécurité en France, la Police municipale est placée sous l’autorité du maire de Marseille. Elle assure la sécurité des citoyens au sein de la commune ainsi que des missions de police administrative et judiciaire.



Depuis le début de l’année, la Ville de Marseille s’est engagée pour accroître son équipe de policiers municipaux afin de garantir la sécurité des habitants sur l’ensemble du territoire. La municipalité veut renforcer ses moyens et ses effectifs pour une ville toujours plus juste et plus sûre.

Vous trouverez plus de détails et d’informations sur le site de la Ville de Marseille ici.