La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé la deuxième saison de l’été culturel depuis le Mucem à marseille vendredi 2 juillet aux côtés du président du musée, Jean-François Chougnet et de la directrice scientifique et des collections, Émilie Girard. Une opération nationale chiffrée à 20 millions d’euros pour soutenir le secteur culturel très fragilisé et rapprocher les publics empêchés ou éloignés de la culture pendant l’été. En Provence-Alpes Côte d’azur, la direction régionale des affaires culturelles (Drac) invite les artistes à « rouvrir le Monde » avec les habitants.

Les publics éloignés des pratiques culturelles en priorité

L’objectif de la saison 2021 est double. D’une part, le dispositif souhaite permettre aux artistes d’accéder aux résidences auprès d’enfants, de jeunes et d’adultes éloignés des pratiques culturelles. Les artistes ou ensembles artistiques pourront percevoir une rémunération de 2 000 euros correspondant à deux semaines de résidence, prise en charge par le ministère de la Culture. D’autre part, le programme de la Drac Paca vise à multiplier les expositions, spectacles, festivals, tournées itinérantes, dans les territoires prioritaires (Quartiers prioritaires de la ville, petites villes…) grâce à une aide sur le volet action culturelle. Pour être éligible, le projet doit impliquer les habitants dans une démarche active et dépasser le cadre d’une diffusion simple, avec la mise à disposition de bords de scène ou de temps de rencontre avec les artistes.

Pour Roselyne Bachelot « Marseille est une ville de jeunesse et de pauvreté » qui a la chance d’avoir un tissu associatif « plein d’énergie » à utiliser pour multiplier les ponts avec ceux qui pensent ne pas pouvoir accéder à la culture.