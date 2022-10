Après cinq ans d’existence, la branche caritative et sociétale de l’Olympique de Marseille, OM Fondation, prend un virage stratégique d’envergure et réaffirme ses ambitions. La structure profite de ce nouveau départ pour faire peau neuve, avec une identité visuel revisitée, et un nouveau slogan : « Droit au cœur » – un rappel volontaire à la devise historique du club de football. « On veut capitaliser sur notre expérience passée et sur notre maturité », explique à Gomet’ Lucie Venet, la directrice de OM Fondation. La veille, mardi 6 septembre, elle recevait dans les gradins de l’Orange Vélodrome la secrétaire d’État à l’Économie sociale et solidaire, Marlène Schiappa.



Une séquence pendant laquelle quelques bénéficiaires et les représentants des sept structures accompagnées par OM Fondation dans le cadre de son nouveau programme « cOMmunauté » ont témoigné devant la ministre. « L’OM, c’est un accélérateur de motivation », affirme depuis les tribunes Louis Aloccio, le président de l’École de la deuxième chance, une des 130 associations poussées par la Fondation. De son côté, Marlène Schiappa applaudit chaque projet présenté, et encourage les acteurs locaux à « trouver ce jeune marseillais sur deux qui a envie de se lancer dans l’entrepreneuriat ». Cette année, OM Fondation lance trois nouveaux programmes, et reconduit plusieurs projets phares.

Les bénéficiaires des actions portées par OM Fondation s’adresse à Marlène Schiappa depuis les gradins du Vélodrome (crédit : RL)

OM Fondation : une nouvelle vision à l’américaine

Donner un nouveau souffle à OM Fondation, c’est avant tout une manière de « répondre aux ambitions de de notre actionnaire et du club », indique Lucie Venet. Après 18 ans passés à l’Olympique de Marseille, d’abord en tant que responsable du fonds de dotation lancé en 2010 (ex-fonds “OM Attitude”), puis comme directrice de la Fondation, elle reconnaît s’être inspirée « des bonnes pratiques mises en place ailleurs, de ce qui fonctionne notamment aux États-Unis ». Lucie Venet vante surtout « la vision claire, la communication sur les réseaux sociaux et la cohérence globale » des projets portés par les clubs de sport outre-Atlantique.

Il faut dire que la crise sanitaire a largement remis en cause le business model de OM Fondation. La structure RSE comptait jusqu’alors sur l’organisation de dîners de gala pour capter la majeure partie de ses ressources financières – le dernier en date a rapporté 362 000 euros. Après l’annulation de deux évènements caritatifs, « on a accéléré notre réflexion sur un nouveau modèle financier », confirme Lucie Venet. Sans dévoiler le budget, elle explique que la Fondation est aujourd’hui « à la recherche de mécènes (…) désireux de développer des projets d’envergure à Marseille ». Dans la mesure du possible, OM Fondation souhaite d’abord collaborer avec des mécènes locaux.

Lucie Venet, directrice exécutive de OM Fondation depuis 2018 (crédit : DR)

Des projets reconduits…

À l’occasion de la rentrée 2022, OM Fondation passe la seconde pour « faciliter l’engagement de la jeunesse marseillaise (…) et transformer durablement la ville ». La structure souhaite élargir son cercle d’influence – la saison dernière, elle comptait 28 500 bénéficiaires directs. La stratégie 2.0 que porte à compter de cette année OM Fondation, « ce n’est pas une révolution, mais un nouvel élan », estime Lucie Venet. Aux manettes de la structure depuis plus de quatre ans, cette manager de formation, diplômée de Kedge business school, dévoile son jeu. À commencer par les reconductions : « certains projets qui ont été menés les années précédentes vont se poursuivre », nous explique-t-elle.

C’est le cas du programme ludo-éducatif OV School, ou encore du cahier parascolaire. Un ouvrage co-rédigé avec Aix-Marseille université (Amu), et distribué chaque année depuis trois ans à tous les enseignants et élèves de CM1 marseillais. Autre action reconduite, le développement du FC La Castellane. Une association sportive relancée en 2019 par la Fondation, en partenariat avec le centre social de ce quartier du 15e arrondissement de Marseille. L’opération vise à offrir aux jeunes « un cadre optimal de développement personnel et sportif ». En partie financée par le fonds de dotation des Jeux à travers le label « Impact 2024 », elle est en lice pour recevoir le prix européen de l’impact social ECA (European Club Association).

Le cahier parascolaire de OM Fondation (crédit : OM)

… et des nouveaux programmes

En parallèle, trois nouveaux projets ont récemment été annoncés par OM Fondation. « Ils seront portés dans les prochains mois, et dans les prochaines années, commente Lucie Venet, qui parle de vision moyen-long terme ». Le programme « cOMmunauté », est le premier d’entre eux. Il vise cette année à accroitre la notoriété de sept structures locales. Parmi les organismes retenus, on retrouve notamment Sport dans la ville, Les Déterminés, Analog Sort, Voyons plus loin, ou encore l’association le Grand bleu.



L’opération « Capitale du foot » doit quant à elle contribuer à la réhabilitation d’espaces inutilisables pour en faire des terrains de foot inclusif. OM Fondation évoque sa volonté de travailler avec des partenaires et acteurs locaux sur ce projet. Enfin, le programme « Mur de Mars » favorisera la réinsertion professionnelle des jeunes marseillais via la conception de fresques murales. Ce programme « axé autour des valeurs du sport et du vivre ensemble » est porté en collaboration avec Marseille Solutions et Méta 2. Des projets supplémentaires seront « bientôt » annoncés.

(crédit : OM Fondation)

