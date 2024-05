Le 28 mai au Mucem a eu lieu le concert de gala de Piano Cantabile, association aubagnaise fondée en 2001 et dirigée par les grands pianistes Bernard d’Ascoli (1er prix du concours de Barcelone et 3e prix de celui de Leeds) et Eleanor Harris (Royal Academy of Music). Cette “grande école de piano” forme en Provence de jeunes pianistes déjà titulaires de grands prix de conservatoires, pour les guider vers une école à réputation internationale et une carrière de pianiste professionnel. 180 jeunes ont ainsi été accompagnés depuis l’origine.

Cette année, le gala a mis en valeur les brillants jeunes pianistes Félicité Lainé et Virgile Roche, qui ont charmé leur auditoire en jouant des morceaux choisis des grands compositeurs Schumann, Mendelssohn, Chopin, Ravel, Liszt et Balakirev.

Tout ceci est rendu possible par les mécènes de l’association, comme Ioda Consulting, dont la présidente Marie-Laure Guidi préside également l’association Piano Cantabile, PWC représentée par Céline Darnet, Feeder représentée par Pascale Allen, le Crédit Agricole (Caisse et Fondation), Sense Avocats, Massalia Finance, la Ville d’Aubagne et les collectivités locales, ainsi que des professionnels ou particuliers désireux de faire grandir la musique et la jeunesse.

Vous voulez en savoir plus sur Piano Cantabile ? Vous avez manqué ce concert ? Virgile Roche jouera lundi 3 juin au Temple de la rue Grignan à Marseille à 19 heures.