Pour cette nouvelle émission de Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, Sophie Hébrard de BFM Marseille Provence et Julie Rampal-Guiducci (Gomet’) recevaient lundi 22 mai la fondatrice d’OliviAnne, Anne Desmaison.



Fondée à Salon-de-Provence, OliviAnne permet aux entreprises et collectivités de planter sur leur périmètre des micro-forêts afin de favoriser la biodiversité et lutter contre les îlots de chaleur, tout en offrant la vue agréable d’un écrin de verdure.

Pour cela, Anne Desmaison s’appuie sur la méthode japonaise Miyawaki, qui consiste à planter différentes espèces locales sur des zones très limitées. « Cette méthode consiste à décompacter le sol et à l’enrichir ensuite au maximum avec des amendements naturels et on plante avec une grande densité, explique Anne Desmaison. OliviAnne adapte les espèces plantées en fonction de l’environnement. Par exemple, dans une zone au climat méditerranéen, seront favorisés la lavande, le cyste cotonneux, du romarin ou encore du pistachier. « Nous cherchons à planter ce qui aurait poussé à tel endroit précis si l’homme n’avait pas goudronné massivement » précise Anne Desmaison. OliviAnne a ainsi mené de nombreux projets notamment auprès du bailleurs social ACM à Montpellier, Vitrolles, Pont-Saint-Esprit ou encore à Salon-de-Provence. Cette année, OliviAnne s’est même vu décerner le label « Entreprise engagée pour la nature » par l’Office français de la biodiversité (OFB).

La station marine d’Endoume et des nichoirs à oiseaux au programme de Planète locale

L’actualité de la semaine revenait sur l’historique de la station marine d’Endoume (SME), qui fêtait récemment son 150e anniversaire. Aujourd’hui, la SME, qui est notamment occupée par des chercheurs de l’Institut méditerranéen de la biodiversité et de l’environnement (IMBE) du CNRS, prend part à un projet de l’Etat français, Atlas Sea, qui vise à recenser 5000 génomes d’espèces aquatiques. L’étude de ces génomes peut permettre, entre autre, de faire avancer la recherche de certains médicaments.

Enfin, en cette journée de la biodiversité, Julie Rampal-Guiducci de Gomet‘ présente les nichoirs à oiseaux de l’entreprise Nat’H (Nature Harmonie) fondée par Olivier Winock. L’entreprise conçoit dans son atelier de Mallemort des nichoirs à base de béton de bois recyclé, un processus qui utilise à la fois des copeaux de bois et du ciment bas carbone. Les nichoirs diffèrent en fonction des espèces qu’elles ont vocation à accueillir. Ainsi, le nichoir à martinets, présenté sur le plateau, est conçu spécifiquement pour s’intégrer dans le bâti des immeubles, car le martinet est une espèce qui niche traditionnellement sous les toits ou dans les fissures des bâtiments.

