Ce jeudi 30 mai à 19 heures, les futurs bacheliers ou autres profils ayant émis des voeux d’orientation sur Parcoursup vont découvrir les premiers résultats. Selon le ministère de l’Enseignement supérieur, ils sont 945 500 candidats cette année (917 000 en 2023) concernés par cette phase d’admission.

Au fil de la phase d’admission, ils pourront recevoir plusieurs propositions, accepter une seule proposition à la fois, et conserver ou non des vœux en attente. Le site Parcoursup livre quelques conseils et un site d’entrainement et précise l’agenda et le fonctionnement : « Entre le 31 mai et le 10 juillet 2024, (chaque) dossier est mis à jour chaque matin selon l’évolution des listes d’attente. »

Les quatre réponses possibles sont en effet : oui, “oui-si“, refus ou liste d’attente. Les réponses et décisions s’étageront jusqu’au 11 juillet.

Dans son Hors-série Emploi & Formation 2024, Gomet’ a étudié Parcoursup et recueilli l’avis de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la recherche Sylvie Retailleau lors de sa visite à Marseille en février, ainsi qu’une analyse des inégalités induites selon le cabinet d’orientation Enoia et Laurence Carrubba.

En savoir plus :

