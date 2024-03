Share on Facebook

Café Joyeux “servi avec le coeur” est une chaîne de cafés-restaurants qui emploie des personnes en situation de handicap mental et cognitif. Entreprise solidaire, elle est présente depuis 2017 à Rennes, Paris, Tours, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Nantes, ainsi qu’à Bruxelles et Lisbonne, et prévoit d’autres ouvertures.

Depuis lundi 11 mars, elle a doucement pris pied à Marseille, 12 place Charles de Gaulle, une adresse qui sera inaugurée un peu plus tard en avril, la « priorité est que dans un premier temps que l’équipe ne soit pas perturbée lors de son service. » Dans l’attente, vous pouvez acquérir sur commande sa gamme de cafés, thés, tisanes et objets dérivés.

Carte des cafés Joyeux actuels et à venir, source site café joyeux

Handicap et travail

Café Joyeux indique qu’en France, 700 000 personnes sont diagnostiquées de troubles du spectre autistique et 65 000 sont porteuses de Trisomie 21, qu’elles sont deux à trois fois plus touchées par le chômage que le reste de la population et que seules 0,5% des personnes atteintes de handicap mental travaillent en milieu ordinaire. En apportant une solution d’inclusion pour les personnes recrutées, à ce jour 169 “équipiers joyeux” en CDI, Café Joyeux entend réparer cette inégalité.

Les statistiques de la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, liée au ministère du travail), selon l’étude de 2022, indiquaient que 0,9 % des embauches totales en 2020 et 2021 avaient été signées entre travailleurs handicapés (ayant une reconnaissance administrative de handicap, d’incapacité ou d’invalidité) et établissements du secteur privé, soit 267 200 nouveaux contrats de travail hors intérim, majoritairement en CDD courts.

Source Dares, publication les embauches de travailleurs handicapés, mai 2022

Handicap et publicité

Café Joyeux attire notre attention sur la sous-représentation des personnes en situation de handicap dans la publicité. En France, selon une étude publiée en 2022 par l’institut Kantar relayée par Café Joyeux, moins de 1% des créations publicitaires des 25 dernières années intégraient le handicap dans leur message, soit 159 par an environ. « Une goutte d’eau dans le flot des écrans pub et si on se souvient que 20% de la population est concernée par un handicap. »

Le sport reste le secteur le plus en pointe sur la représentation du handicap et dans la perspective des Jeux Paralympiques de Paris 2024, de nombreuses marques mettent en avant des sportifs en situation de handicap. Même si ces ambassadeurs ne masquent pas vraiment une réalité plus injuste, ils font progresser positivement la perception du handicap : « Quoi de mieux qu’un athlète paralympique pour diffuser une image positive du handicap ? »