[Salon] Inauguration de l’événement Les Nauticales à la Ciotat

La mer passionnément. Telle est la signature du salon Les Nauticales dédié à la découverte des activités nautiques du 18 au 26 mars 2023. Assistez à des shows de sports de glisse à sensation, réalisez votre premier baptême de plongée, testez des simulateurs de manœuvres de navigations et de pêche. Le bassin de poissons et les régates de bateaux télécommander enchantent toujours les petits et grands.



Les Nauticales

Du 18 au 26 mars

Port de Plaisance

13600 La Ciotat

[Exposition] Rendez-vous avec le cinéma de Steven Spielberg au Château de la Buzine

Le 35e film du célèbre réalisateur Steven Spielberg est sorti en salle le 22 février. Un film autobiographique sur son rapport au cinéma et à la famille. Pour marquer le coup, le Château de la Buzine rend hommage à son oeuvre gigantesque jusqu’au 5 novembre avec une exposition baptisée Steven and Spielberg, de l’ordinaire à l’extraordinaire. Vous retrouverez des éléments de ses films devenus cultes. Pour ne pas les citer : Les dents de la mer, Indiana Jones, E.T, Jurassic Park, La liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Rayan ou encore West Side Story.

Portrait de Steven Spielberg (Crédit : Château de la Buzine)

Le Château de la Buzine

56 Trav. de la Buzine

13011 Marseille

[Spectacle] Se détendre au Garage Comedy Club

C’est un bar-tapas dans le quartier du Cours Julien. Mais pas que. Le Garage Comedy Club, comme son com l’indique, est un espace dédié au stand-up pour faire émerger les talents du l’humour de demain. A partir du vendredi soir, le bar du Garage vous accueille dès 18h30 pour prendre l’apéro dans une ambiance familiale et musicale. Le principe : vous faire découvrir des humoristes en herbe pour la modique somme de 6 euros. Ensuite, vous pourrez rajouter quelques euros dans le chapeau si le spectacle vous a plu ! Quoi de mieux pour se détendre le week-end ?

Les humoristes au Garage Comedy Club (Crédit : GCC)

Garage Comedy Club

15 Rue des 3 Frères Barthélémy

13006 Marseille

[Balade] La semaine de la randonnée en Provence

Se vider la tête en arpentant les sentiers vert. Chaque année, la 13ème semaine de l’année, le département des Bouches-du-Rhône organise « Semaine de la Randonnée ». En 2023, pour les 10 ans du GR2013, les sentiers de randonnées parcourront une partie des 365km de cet itinéraire. Les clubs affiliés à la FFRandonnée proposent des sorties de randonnée, de marche nordique, de longe-côte, fast-hiking… 50 sorties gratuites, pour tous niveaux, ouvertes à tous et encadrées par des bénévoles passionnés. Attention, l’inscription est obligatoire.

[L’adresse] Aux parents terribles sur la place de Pertuis

A une heure de route de Marseille, les petits villages pittoresques du Luberon s’offrent à vous. En ce moment, très peu de touristes arpentent les rues, c’est donc le moment pour s’y rendre ! Sur la place de Pertuis, un petit restaurant Aux parents terribles est tenu par un couple depuis sept ans. Et le restaurant est pour le moins innovant : tout est cuit à la vapeur. Le fromage, la viande, les légumes : absolument tout ! Les restaurateurs se sont dotés d’un fou très spécial à vapeur et proposent chaque plat dans un récipient en bois fin. La déco est très sympa, un mélange de récup et d’oeuvres exposées ! Vous y passerez assurément un bon moment.

Intérieur du restaurant (Crédit : Aux parents terribles)

Aux parents terribles

92 Pl. Mirabeau

84120 Pertuis