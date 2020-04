Share on Facebook

La nouvelle est tombée mardi 31 mars peu après 22h30. Plusieurs médias sénégalais dont Teledakar ont fait état du décès Pape Diouf, 68 ans des suites du coronavirus, alors qu’il était entré en hospitalisation à l’hôpital Fann de Dakar au Sénégal. Un peu plus tôt dans la soirée, La Provence avait annoncé sa mise sous assistance respiratoire, alors qu’il devait être rapatrié le jour même pour être soigné à Nice où l’attendait sa famille.

Il aura finalement succombé à la maladie avant que l’avion ne puisse décoller. Ancien journaliste sportif et agent de joueurs de football, Pape Diouf était entré dans le cœur des Marseillais en tant que président de l’Olympique de Marseille, qu’il dirigea entre 2005 et 2009. Plus récemment, en 2014, le franco-sénégalais s’était porté candidat à la mairie de Marseille, où il avait conduit une liste divers gauche baptisée Changer la donne. Avec sa disparition s’éteint une personnalité très appréciée dans la cité phocéenne.

Les réactions depuis l’annonce de son décès ont été très nombreuses. Elles viennent de tous les milieux, sportifs mais aussi politiques ou économiques. Les joueurs de foot qui l’ont côtoyé ne sont pas les derniers à pleurer ce « père » qu’il fut pour beaucoup, en particulier pour ceux venus d’Afrique. Mamadou Niang, l’ancien attaquant de l’OM résume bien dans un tweet l’état d’esprit général, fait de deuil et de profond respect.

C’est avec une très grande tristesse que je viens d’apprendre que Pape nous as quitté. Mes pensées vont à sa famille, ses proches. Tu étais le meilleur d’entre nous et un modèle pour moi. Sache que Tu resteras à jamais dans mon cœur Pape. Je t’Aime ❤️ #papediouf #marseille 🇸🇳 pic.twitter.com/LPBZ1DMhy0 — Mamadou Niang (@mamadniang11) March 31, 2020

Gomet’ avait croisé quelques fois la route de ce grand homme, comme en mai dernier, lors d’une rencontre économique organisée par l’Union pour les entreprises à la Fondation Luma à Arles. Nous avions parlé de politique et de Marseille. Extrait en forme d’hommage et de reconnaissance. Nous publierons dans les prochains jours l’intégralité de cet échange.

Hommage à #PapeDiouf avec cet extrait de notre dernière interview mai dernier. Nous parlions de politique et de #Marseille. Paroles simples et pleines de sagesse. Si rare. #MerciPape 🙏 #RIP pic.twitter.com/auCFs9v77c — Gomet' (@Gometmedia) March 31, 2020

