Alors que l’épidémie de coronavirus accélère encore, Jean-Claude Gaudin s’adresse de nouveau aux Marseillais, dans une vidéo postée le 31 mars sur les réseaux sociaux. Après une première vidéo publiée mardi 24 mars, il récidive, en détaillant un arsenal de mesures déjà prises et à venir pour faire face et en rendant hommage à ceux qui se battent face à l’épidémie.

Service d’assistance téléphonique rétabli au sein de la Mairie

Critiqué pour son mutisme au début de la période de confinement, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, depuis son bureau de l’Hôtel de Ville, semble reprendre en main sa communication. Dans une nouvelle vidéo, il replace notamment la Mairie en tant qu’interlocuteur de base de ses administrés. « Malgré la cyberattaque que nous avons subie, nous avons réussi à rouvrir, dès hier, notre dispositif Allô Mairie avec un numéro de téléphone spécial, le 3013 » se félicite-t-il, ajoutant que : « Toutes les questions peuvent y être posées ».

Pour les personnes atteintes du coronavirus ou présentant les symptômes, ainsi que pour leur famille, il annonce la création d’une « ligne blanche à leur intention, sur un numéro téléphonique spécial. Des responsables du bataillon ou des membres de la Croix Rouge seront à leur disposition pour les réconforter ou leur porter assistance ». En outre, il annonce que la Ville va « encore étendre [son] soutien téléphonique pour des appels de réconfort », et précise qu’un fichier de 8000 personnes-cibles a été constitué à cet effet.

Mesures élargies en soutien au tissu économique et associatif

Après avoir annoncé la semaine passée le dégrèvement des baux commerciaux et de la taxe d’occupation de l’espace public à destination des entreprises exploitant des terrasses, Jean-Claude Gaudin indique vouloir aller plus loin, en « appliquant ce même dégrèvement sur les enseignes et la publicité ». Autre mesure prise par le maire : « la prise en charge de l’inscription des commerçants qui le souhaitent, à la plateforme « Mon commerce ma ville » initiée par la Chambre de Commerce et d’Industrie ».

« J’ai demandé aussi à nos services financiers de réengager tout de suite le paiement de nos factures bloquées jusqu’ici par la paralysie de notre système informatique. Et je souhaite qu’ils mettent tout en œuvre, en collaboration avec la Trésorerie Publique, pour accélérer le paiement de celles qui étaient en souffrance jusqu’alors » déclare-t-il également, mesure destinée à ne pas plomber encore plus la trésorerie déjà fragilisée d’entreprises ayant réalisé des prestations dans le cadre de marchés publics passés avec la Ville.

Enfin, ce qui concerne les associations, notamment celles dans les domaines sportif et culturel durement affectées par l’annulation des événements prévus, Jean-Claude Gaudin s’est montré conciliant dans ce contexte de coronavirus : « j’ai donné consigne que les acomptes de subvention prévus leur soient versés dans les meilleurs délais » indique-t-il, un geste qui devrait donner de l’oxygène aux organisations dont le budget repose en partie sur les subventions de la Mairie.

Hommage au soignants, aux agents municipaux et au professeur Raoult

Cette vidéo a aussi pris la forme de multiples remerciements adressés par le maire de Marseille aux divers personnels en première ligne dans cette crise sanitaire face au coronavirus. « Je veux maintenant répéter mon admiration et mon immense gratitude pour tous les soignants » dit-il, non sans oublier de « féliciter tous les agents municipaux et métropolitains qui font à nouveau honneur au service public » selon ses mots.

De même, comme il l’avait déjà fait la semaine dernière, il réitère sa confiance au professeur Raoult et à ses équipes de l’IHU Méditerranée Infection, dont les travaux sur l’élaboration d’un traitement à base d’hydroxychloroquine pour guérir le coronavirus font toujours débat. « Je tiens aussi à renouveler ici mon total soutien au Pr Didier Raoult et toute ma confiance dans son équipe. Ce qu’ils font est exceptionnel. Ils sont à la pointe d’un ensemble médical qui fait honneur à Marseille » salue-t-il ainsi, à l’unisson de toute la classe politique marseillaise.

