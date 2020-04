Après plus de deux semaines de confinement, le bilan s’alourdit en France avec 499 décès enregistrés en 24 heures. Selon le dernier bilan du Directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, le virus covid-19 a coûté au total, la vie de 3523 personnes à l’hôpital et 9444 personnes sont guéries depuis le 1er mars (voir le bilan détaillé par ailleurs).

Alors que la polémique du manque de masque bat son plein en France, le président Emmanuel Macron s’est rendu à l’usine de masques de la PME Kolmi-Hopen prés d’Angers. Durant son déplacement, il a annoncé que la France assurera son indépendance en ce qui concerne la construction de masques d’ici la fin de l’année.

Il nous faut produire davantage sur notre sol. Avant la crise, nous produisions en France 3,3 millions de masques par semaine. Fin avril, nous serons à 15 millions par semaine. Et nous poursuivrons cet effort. pic.twitter.com/qh8unScuHV — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 31, 2020

Autre annonce, le chef de l’Etat a affirmé que 10 000 respirateurs seront fabriqués en France d’ici mi-mai et que 250 respirateurs lourds seront livrés d’ici huit jours.

Emmanuel Macron qui a plaidé pour une reconstruction de « notre souveraineté nationale et européenne » à l’issue de la crise est revenu sur les critiques exprimées à l’égard de la gestion de la crise. Il estime que lorsque l’on « mène une bataille, on doit être unis pour la gagner. Et je pense que toutes celles et ceux qui cherchent déjà à faire des procès, alors que nous n’avons pas gagné la guerre, sont irresponsables. » Il a dénoncé « ceux qui construisent des certitudes avec les connaissances d’aujourd’hui quand ça n’était pas celles d’hier ».

Pour vaincre le COVID-19, la France est engagée dans un effort de production sans précédent. À Saint-Barthélemy-d’Anjou, avec les salariés de l’entreprise Kolmi-Hopen qui produisent des masques chirurgicaux et FFP2.https://t.co/HDVyq2ytRd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 31, 2020

Afin de tester l’efficacité de la chloroquine contestée par de nombreux scientifiques, le CHU d’Angers a annoncé le lancement d’une vaste étude aux « standards scientifiques et méthodologiques les plus élevés », portant sur 1 300 patients atteints du Covid-19.

Les transferts de patients se multiplient pour désengorger les hôpitaux « en tension ». Un TGV médicalisé transportant 38 malades du coronavirus en provenance de l’Île-de-France vers une autre région est prévu mercredi a indiqué Martin Hirsch, le directeur général de l’AP-HP.

Marseille : extension du dispositif d’accueil dans les écoles et les crèches

Jean Claude Gaudin, le maire de la ville a obtenu l’accord de l’Etat pour étendre le dispositif d’accueil mis en place dans les écoles et les crèches municipales. A partir du 2 avril, les enfants des policiers nationaux, municipaux, des gendarmes et des marins-pompiers seront accueillis dans les 140 écoles de la ville et dès mercredi, 1er avril dans les six crèches municipales restées ouvertes.

Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur a annoncé que 10 millions d’euros supplémentaires seront débloqués pour le financement des aides spécifiques d’urgence attribuées par les Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS), afin d’assurer qu’aucun « étudiant dans le besoin ne soit laissé de côté».

De son côté, le ministre de l’économie Bruno Le Maire a annoncé que 21 000 entreprises ont déjà fait une demande de prêt garanti par l’Etat pour faire face à la crise économique due à la pandémie de covid-19.

Le ministère de la Santé a annoncé le lancement du compte du gouvernement sur l’application Whatsapp. Toutes les informations concernant l’épidémie vous seront transmises par message.

#Coronavirus #COVID19 | Outils

Le compte officiel #WhatsApp du @gouvernementFR est désormais disponible.



Pour toute l’information officielle :

1⃣Enregistrez le 07 55 53 12 12

2⃣Envoyez un message pour commencer la discussion

3⃣Ou cliquez sur ce lien : https://t.co/sqbd0fr1dt pic.twitter.com/XKrXUQLIHi — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) March 31, 2020

Enfin, la SNCF a annoncé qu’elle allait rembourser les abonnements d’avril, suite à la réduction de son trafic dû à l’épidémie de coronavirus, une information relayée par le Parisien.

