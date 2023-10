Il y a tout juste un an, près de 40 institutions et entreprises partenaires, dont les deux premières « locomotives » du Parc des Aiguilles développé par BARJANE à Ensuès-la-Redonne, Décathlon et Action, signaient une charte d’engagements territoriaux. Un contrat d’actions sur l’emploi, l’environnement et l’ancrage territorial était signé avec une cellule de suivi de ces engagements pour une durée trois ans visant à accompagner la croissance de ce site destiné à terme à accueillir une dizaine de sociétés et plus de 1000 emplois.

Où en est cette union sacrée des acteurs du territoire un an plus tard ? « L’objectif était de fédérer toutes les forces vives autour du projet. Tous les engagements qui ont été pris sont tenus et suivis » assure Hasna Berkia-Guez, Directrice RSE chez BARJANE. Le comité de suivi de la Charte tenu avant l’été en atteste avec une revue des actions déjà menées. « Nous avons fait un point d’étape sous la présidence du sous-préfet d’Istres, Régis Passerieux en mai dernier et évalué tout ce qui avait été accompli. Nous nous réjouissons de l’engagement de l’Etat qui a été moteur avec les différentes institutions locales et les communes » souligne Léo Barlatier, président de BARJANE, pour qui, ce modèle de charte montre sa pertinence dans la gestion d’un projet de cette envergure et des différents enjeux qu’il comporte : « Cela fonctionne très bien. C’est un succès. »

Environnement : énergie renouvelable, dépollution, biodiversité

Concernant le volet environnemental, plusieurs engagements ont également été pris via la charte : la dépollution du site, une démarche bas carbone pour le bâtiment, la transition énergétique avec le développement des énergies renouvelables, la protection et le développement de la biodiversité sur site, ainsi que la certification ISO 14001 (norme internationale de management environnemental) du Parc des Aiguilles sur un périmètre complet (conception, réalisation, accueil des entreprises et gestion)… et de nombreux projets sont d’ores et déjà réalisés. Les deux centrales photovoltaïques en toiture d’une capacité de 6,9 MWc fonctionnent ; des candélabres photovoltaïques sont disposés dans le Parc et les bâtiments en service sont aux normes HQE et BREEAM au niveau Excellent. Par ailleurs, 1000 arbres et 6000 arbustes ont été plantés en l’espace d’un an, des chemins d’essence locales, peu consommatrices en eau, ont été tracés avec les conseils d’un écologue et d’un paysagiste et 8 kilomètres de haies bocagères serviront de corridors écologiques, notamment pour les oiseaux. Un suivi dans le temps de l’évolution de la biodiversité va être réalisé.

En ce qui concerne la dépollution, tous les déchets de surface ont été enlevés. Les déchets enfouis et les pollutions concentrées ont été traités dans le périmètre des deux premiers bâtiments livrés. « Nous avons traité 15000 m3 de déchets de surface à l’échelle du Parc, plus de 46000 m3 de déchets enfouis dont 8000 m3 d’amiante. Nous avons déjà traité plus de 5000 m3 de pollutions concentrées en étant accompagné par le fonds friche l’Ademe » explique Hasna Berkia-Guez. Le chantier de dépollution continuera avec le développement du reste du site.

Emploi : des objectifs dépassés

Au niveau de l’emploi, la charte d’engagements comprenait deux volets, l’un consacré à la phase chantier avec des clauses d’insertion. « Nous travaillons avec Act’Emploi – PLIE MP Ouest qui nous accompagne. Sur les deux premiers chantiers destinés à Action et Décathlon, nous avons doublé le nombre d’heures d’insertion par rapport aux objectifs annoncés pour atteindre 13 000 heures. Et c’est de l’emploi local » observe Hasna Berkia-Guez.

L’autre volet concerne le volet recrutement. De nombreuses opérations (forum, salon, session d’informations, visites, détection de potentiels) avec une task-force « emploi » managée par Pôle Emploi Martigues, qui est chef de file et pilote, tout le service public de l’emploi et les agences d’intérim pour ce projet. Avant l’été, sur 400 candidatures enregistrées, plus de 200 embauches avaient été réalisées et 100 supplémentaires sont prévues d’ici à la fin d’année, essentiellement issues des bassins d’emploi locaux.

Enfin, une cellule dédiée à la mobilité est mobilisée avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, BARJANE, et les entreprises présentes sur le Parc des Aiguilles site pour améliorer au maximum l’accessibilité du site. Des études sont lancées pour analyser la desserte du site en transports en commun. A noter d’ailleurs que les trois entreprises (Action, Géodis et Action) du Parc utilisent la même plateforme de covoiturage Klaxit. Située entre deux demi-échangeurs autoroutiers, la plateforme d’Ensuès-la-Redonne sera très prochainement connectée à un échangeur complet, celui de Carry, financée à moitié par BARJANE.

Le démarrage des activités de Décathlon après Action

Parallèlement, le Parc des Aiguilles ouvert en 2022 continue de se développer. Après l’installation d’Action au printemps dernier, Décathlon, est en train de finaliser l’installation de sa nouvelle plateforme logistique, nouvelle génération. En ce mois d’octobre, sur près de 45 000 mètres carrés, 250 personnes sont à pied d’œuvre pour mettre en route cet entrepôt dernier cri du distributeur d’articles de sports. Univers par univers, marque par marque, destination par destination, progressivement, tout est basculé sur le nouveau site qui dessert une soixantaine de magasins dans le sud-est.

Cette mise en service est très attendue par Décathlon et ses salariés. Ils étaient jusqu’à présent répartis dans des bâtiments vieillissants à Bouc Bel Air et prennent désormais possession d’un équipement ultra moderne. « On peut parler de vitrine technologique en intérieur avec la transmission et le stockage des données mais aussi en extérieur avec le raccordement photovoltaïque. On injecte dans le réseau l’énergie produite en toiture depuis la mi-septembre » indique Léo Barlatier. Les conditions et le confort des salariés sont particulièrement soignés avec la mise à disposition d’une salle de sport, d’un potager, de terrains de pétanque, de volley, de beach-volley et même un city stade (handball, basket)… Qui dit mieux ?

« Les profils intéressés pour travailler ici sont nombreux » observe Léo Barlatier qui souligne au passage les performances de productivité du site d’Action à Ensuès-la-Redonne, qui affiche « les meilleurs résultats » parmi les entrepôts français du groupe.

