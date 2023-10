Share on Facebook

La Ville d’Aix-en-Provence a inauguré le 29 septembre le 100e km du chantier de ses voies cyclables. D’ici un bon mois de travaux, la zone entre le parking Brunet sur les hauteurs d’Aix jusqu’à l’entrée de l’Oppidum d’Entremont (route départementale 14 en direction de Puyricard) sera à son tour praticable et sécurisée pour que piétons et vététistes puissent se partager les lieux. Un parking entre les deux points devrait aussi être dessiner. (voir photo ci-dessous)

Capture d’écran Google Maps, 100e kilomètre voie cyclable

Le tronçon à double sens débute son itinéraire au parking Pasteur situé 560 mètres plus bas et rejoint une voie cyclable déjà protégée. Une fois terminée, la voie verte permettra de relier et ainsi désenclaver le quartier de Celony par le chemin du Puy du Roy. La Ville d’Aix annonce que l’ensemble de la route du Puy-Sainte-Réparade sera prochainement aménagée, reliant ainsi le grand quartier de Puyricard au lotissement du Village du Soleil. Les travaux de voies vertes sur cette route seront financés en partie par une subvention accordée par l’Etat à la Ville de 600 000 euros. La Ville d’Aix bénéficie ainsi de sa portion de l’enveloppe de 2 milliards d’euros débloquée en mai dernier par l’Etat pour le développement de la pratique du vélo sur l’ensemble du territoire national.

En réalisant son 100e kilomètre de voies cyclables, la municipalité déclare avoir accompli aujourd’hui 70% de son “grand plan vélo” initié par le maire actuel, Sophie Joissains en 2020. Dans une ville qui compte 300 jours de soleil par an, la mairie poussée par les associations comme l’Adava et Génération Vélo exprime sa volonté d’inciter les Aixois à se mettre aux mobilités douces.

Travaux sur le tronçon restant pour relier les deux voies vertes

Plan vélo : de quoi parle t-on ?

Lancé en 2020, le Grand Plan Vélo promet le développement de la pratique du vélo en ville au travers de huit itinéraires reliant le centre-ville aux différents quartiers d’ici 2026 (tour de ville, Pasteur/Celony/Puyricard), Bellegarde/Platanes, Carnot/Val Saint-André, Gare SNCF/Pont de l’Arc/Luynes/Arena, La Rotonde/Les Milles/La Duranne). Avec un budget de 18 millions d’euros étalé sur quatre ans (dont une subvention européenne en 2020 de 4,5 millions d’euros), le Grand Plan Vélo comprend aussi l’aménagement de parkings-vélos sécurisés et l’enseignement de la pratique du vélo pour les classes de CM1 et de CM2.

Maquette du “grand plan vélo” (Crédit : Aix Ma Ville)

