Une étape de plus vient d’être franchie pour la conception du parc du ruisseau des Aygalades. Ce futur écrin de verdure doit éclore à l’horizon 2031 entre les quartiers du Canet et des Crottes à Marseille (14e), pour y apporter de la fraîcheur. Euroméditerranée, l’établissement public en charge du projet, vient de dévoiler les trois groupements de paysagistes retenus pour mettre en musique ce projet. Il s’agit de West 8 Urban Design & Landscape architecture (Rotterdam), D’ici là (Paris) et Michel Desvignes Paysagistes (Paris).

Il s’agit d’une pré-sélection : au cours de l’année, un dialogue compétitif aura lieu entre les trois groupements afin de n’en retenir qu’un seul d’ici la fin de l’année, précise le communiqué de l’établissement public. Le paysagiste retenu aura pour mission d’aménager les 20 hectares dédiés au projet et surtout d’y créer « un ilot de fraicheur urbain favorable au rétablissement de la biodiversité et à la qualité de l’air sur le quartier. »

L’emplacement du futur parc (crédit : MG / archives Gomet’)

Le jury qui a procédé à la sélection des dossiers était composé d’experts de l’aménagement durable des territoires, de représentants d’Euroméditerranée, de la Ville de Marseille, de la Métropole Aix-Marseille-Provence, du Département des Bouches-du-Rhône, de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. « La sélection des trois groupements marque le démarrage du parc du ruisseau des Aygalades. C’est un travail collégial en faveur de la ville de demain », se félicite dans le même communiqué la présidente d’Euroméditerranée Laure-Agnès-Caradec. Le début des travaux, lui, est fixé pour fin 2027.

