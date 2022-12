Frédérique Jacquemin, ex-journaliste à La Provence, est aussi passée par Gomet’ (Crédit DR)

« Au travers d’une ligne éditoriale positive et participative, ce média émergent et indépendant se présentera sous la forme d’un trimestriel en ligne et abordera les grands enjeux climatiques depuis le prisme local, l’angle de la proximité. Il sera complété par une newsletter hebdomadaire destinée à faire vivre Maintenant ! entre chaque parution, la première étant prévue en avril 2023. » La journaliste Frédérique Jacquemin, d’origine belge et marseillaise d’adoption depuis une vingtaine d’années, se lance dans l’aventure de l’entrepreneuriat avec une belle promesse. Son projet de magazine « Maintenant !, l’e-media de l’acclimat’Action » sonne comme une urgence et une évidence. L’urgence d’agir et de trouver de solutions face à une crise écologique qui s’aggrave de jour en jour, une évidence car c’est bien au niveau local que la dégradation de la nature et de la biodiversité est palpable. Il faut donc en parler et agir… Maintenant !

Climat : agir ici et maintenant

La vocation de cet « e-média local » repose sur quatre grands axes précise Frédérique Jacquemin, qui a lancé une opération de crowdfunding sur KissKissBank Bank pour financer le lancement du 1er numéro prévu en avril prochain : « Aider les habitants d’Aix-Marseille-Provence à mieux comprendre les enjeux climatiques à partir de ce qu’ils connaissent : leur environnement de vie, leur territoire métropolitain; S’adresser à toutes les strates de la population (consommateurs, entreprises, décideurs politiques et institutionnels) en avançant des solutions concrètes et inspirantes, déployées ici, mais aussi ailleurs dans l’Hexagone, en Europe et dans le monde, pour que chacun puisse s’en saisir et agir à son échelle; Rassembler, valoriser, fédérer les nombreux acteurs locaux engagés au sein d’un support unique dédié; Etre un média participatif, où les lecteurs-followers sont force de propositions quant aux contenus abordés.

Lancé le 4 décembre dernier, la campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank a réuni près de 70% de son objectif. Il reste dix jours pour atteindre la somme visée de 7000 €. Gomet’ soutient la naissance de ce jeune confrère. Go Maintenant !

