La maire de Marseille, Michèle Rubirola, a pris la parole depuis son bureau de l’Hôtel de ville vendredi 21 août pour une déclaration vidéo au ton solennel alors que l’épidémie de coronavirus circule activement dans la ville et dans le département.

A quelques jours de la rentrée pour Michèle Rubirola annonce dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux municipaux (voir l’intégralité ci-dessous), une opération de dépistages gratuits dans toute la ville la semaine prochaine. Ainsi, chaque jour de la semaine, un secteur de la ville accueillera une opération de dépistages gratuits organisée par le Bataillon de marins-pompiers (BMPM) en lien avec l’IHU explique la Ville dans un communiqué qui précise que la première se déroulera mardi 25 août prochain (10h30-12h30), place Bernard Cadenat à la Belle-de-Mai (3e). La suivante aura lieu le mercredi 26 août dans le secteur des 1er et 7e arrondissements. Le public pourra réaliser des tests virologiques PCR sans ordonnance et gratuits.

Cette initiative s’inscrit dans le droit fil des nombreuses actions de dépistages et de sensibilisations menées par le BMPM, notamment dans les lieux les plus fréquentés de la ville (Vieux-Port, Cours Julien, Parc Borély) rappelle la Ville.



Dans son message vidéo, la Maire de Marseille, explique aussi plus largement les mesures mises en place pour aider les plus démunis et les actions pour préparer la rentrée scolaire. Elle invite les Marseillais à « respecter toutes les précautions sanitaires et de distance physique nécessaires. Nous devons le faire pour protéger celles et ceux que nous aimons et toute la population de notre ville. » Pour gagner la bataille contre le virus, Michèle Rubirola appelle également à la mobilisation de tous les acteurs institutionnels et collectivités « quelles que soient les divergences politiques. »

[VOTRE SANTÉ, NOTRE PRIORITÉ]

Nous allons intensifier notre action contre la #COVID19 en renforçant les dépistages gratuits dans tous les secteurs de la ville.

pic.twitter.com/MQyr1K9NyA — Ville de Marseille (@marseille) August 21, 2020

