L’ancien président de France Télévisions a été élu avec 57,22% des voix face au candidat Nicolas Koukas (Union de la gauche) ancien adjoint du maire sortant Hervé Schiavetti (PCF), qui recueille 42,77% du suffrage. Une page se tourne pour Arles, tenue par le Parti communiste français depuis 2001.

A 66 ans, Patrick de Carolis, natif d’Arles, fait son entrée en politique et compte bien ouvrir un nouveau chapitre pour sa ville. « Je crois que ce soir les Arlésiens et les Arlésiennes ont souhaité tourner une page historique en pariant et en votant pour le changement et souhaiter tourner cette page de près de 20 ans d’un pouvoir et d’un système communiste, a-t-il déclaré sur France 3 Provence. L’homme, connu pour sa carrière médiatique revendique « une fibre sociale » et affirme qu’il veut « sortir la ville du marasme ».

Le taux d’abstention à Arles s’est élevé à 51,72% lors de ce second tour.



Aux Saintes-Marie-de-la-Mer, Roland Chassain réélu

Avec 52,48 % des votes, Roland Chassain (Les Saintes aimons-nous) enchaîne sur un nouveau mandat. Le maire de droite, invaincu depuis 25 ans est arrivé en tête devant Patrick Gontard (Saintes-Maries-de-la-Mer Energie Nouvelle) qui a reçu 47,51 % des voix. La participation s’est élevée à 83,03 % lors de ce tour.

A Saint-Rémy-de-Provence, ça s’est joué à 5 voix !

Hervé Chérubini (DVG), le maire sortant, l’emporte de justesse avec 50,05% du suffrage, soit 2332 voix, face à Romain Thomas (LR) qui obtient de son côté 49,95% soit 2327 voix.