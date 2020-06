Les quartiers sud et est de Marseille restent à droite. Après un suspense intense tout au long de la soirée, les candidats de Martine Vassal remportent finalement les 5 et 6e secteurs de Marseille. Lionel Royer Perreaut reste aux manettes de sa mairie des 9e et 10e arrondissements et Julien Ravier sauve également sa place dans un mouchoir de poche sur les 11e et 12e arrondissements de Marseille face au Printemps Marseillais.

Une victoire confortable pour Lionel Royer-Perreaut

Alors que les premières estimations d’Ifop le donnait au coude à coude avec la candidat du rassemblement de gauche, Aicha Sif, le maire sortant Lionel Royer-Perreaut des 9-10 remporte finalement l’élection avec une avance assez nette avec 43,52% des voix contre 35,19 % pour sa première opposante. La candidate du Rassemblement national Eléonore Bez ne rassemble pour sa part que 21,29% des votes.

Julien Ravier gagne sur le fil

Du côté des 11e et 12e arrondissements, le match a été nettement plus serré. Julien Ravier, également maire en place, remporte finalement la victoire avec quelques centaines de voix d’avance sur son adversaire Yannick Ohanessian, candidat du Printemps Marseillais. Le Rassemblement National arrive troisième avec 21,24% des voix tandis que Robert Assante, tête de liste de Bruno Gilles sur le secteur, ferme la marche avec 9,39%.

