Une alimentation saine à portée de tous. C’est l’objectif visé par le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays d’Arles, qui a lancé depuis le 23 avril dernier « les paniers partagés du Pays d’Arles », une initiative à destination des plus démunis.

C’est un partenariat large qui s’est vite mis en place avec les trois intercommunalités composant le PETR, l’Etat, la Chambre d’agriculture, les communes, les CCAS, les MDS, les associations, les producteurs pour rendre le projet opérationnel. Fruits et légumes frais, issus de l’agriculture locale, sont ainsi distribués quotidiennement aux personnes en situation de grande précarité, surtout dans le contexte du covid-19. Le PETR prend à sa charge le prix des paniers (entre 13 et 18 euros l’un, selon la taille) qui sont ainsi distribués gratuitement par le Secours Populaire, la Croix Rouge et les Paniers Solidaires. « Cette initiative est née du constat d’un problème d’accès alimentaire, surtout en cette période de confinement » explique Sophie Croquette, chef du projet. « L’opération menée par le PETR permet à la fois d’aider les producteurs de la région et les bénéficiaires de l’aide alimentaire », observe-t-elle. Les critères pour avoir accès à l’aide alimentaire sont déterminés par les associations et les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS).

Dans un premier temps, pour démarrer au plus vite face à l’urgence, 560 bénéficiaires de l’aide alimentaire d’Arles, Tarascon, Chateaurenard, Plan d’Orgon, Barbentane, Fontvieille et de quelques communes limitrophes, ont obtenu des paniers partagés grâce au Secours Populaire à l’Epicerie du Pays d’Arles, la Croix rouge et l’association les Paniers solidaires. Dans un second temps (à compter de la semaine du 4 au 9 mai) l’opération se déploie sur toutes les communes du territoire.

Des paniers de produits locaux contenant des fruits et légumes de saisons et du riz de Camargue. (Crédit : PETR Pays d’Arles)

Faciliter l’accès à des produits de qualité

Un point d’honneur est mis à fournir des produits qualitatifs. En plus des fruits et légumes de saison, qui varient régulièrement, le panier contient également du riz provenant des rizicultures de Camargue. L’initiative lancée par le PETR s’inscrit en effet dans un Projet alimentaire territorial du Pays d’Arles, piloté en partenariat avec la Métropole Aix Marseille-Provence. Ce projet englobe l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire pour assurer l’accès à des produits locaux, et regroupe diverses initiatives territoriales, citoyennes ou associatives.

Une opération qui « apporte un peu de lumière dans ce sombre horizon », espère Sophie Croquette. Au total, quelque 2700 paniers devraient être livrés jusqu’au 23 mai, date de fin de l’opération. Si Sophie Croquette reconnaît qu’il ne sera pas possible, sur le long terme, de continuer à financer les paniers partagés, pas question d’arrêter le combat contre la précarité alimentaire. Les paniers partagés du Pays d’Arles qui favorisent les circuits courts ont permis de créer un chainon identifiable d’acteurs réunis aptes à travailler main dans la main dans l’urgence, et au-delà. De nombreuses initiatives sont en effet préparation pour continuer à promouvoir une alimentation locale, notamment avec des cours de cuisine, pour apprendre à préparer des plats équilibrés. D’ailleurs, une recette est déjà glissée dans chaque panier partagé pour cuisiner les produits qu’il contient.

