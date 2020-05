Share on Facebook

Alors que le Premier ministre Edouard Philippe devait s’exprimer jeudi 7 mai à 16 heures, le flou demeurait encore autour des règles du déconfinement. Une mesure paraissait néanmoins actée : celle de la fermeture des plages, au moins jusqu’au premier juin prochain. Dans un courrier adressé à Elisabeth Borne ce même jour (lettre complète ci-dessous), Pierre Dharréville considère que « la réouverture des plages doit être la règle, étant assuré que là comme ailleurs, nos concitoyens sauront respecter au mieux les gestes barrière ». « Nous sommes une région où le littoral et les activités qui en découlent tiennent une place importante » plaide encore le député PCF des Bouches-du-Rhône, qui se fait le relais d’une « une attente tout à fait particulière qui doit être entendue ».

Par ailleurs, il se fait le défenseur des activités de plaisance auprès de la ministre de la Transition écologique. « Les plaisanciers espèrent pouvoir reprendre leurs activités de plaisance dans le cadre du déconfinement » écrit-il, estimant que « Les professionnels souhaitent redémarrer et se préparent à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité sanitaire ». Finalement, il termine en forme d’interrogation : « Pouvez-vous me confirmer que tout a été fait pour que les plages soient rouvertes et que les activités de nautisme puissent reprendre ? » questionne-t-il ainsi à destination d’Elisabeth Borne.

Dans l’après-midi, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, invité à s’exprimer comme cinq autres ministres aux côtes d’Edouard Philippe, a évoqué le cas des plages en ouvrant la porte à des ouvertures selon les demandes des maires qui seront examinées au cas par cas par les préfets.

