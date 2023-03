Share on Facebook

Basée à Marseille, la start-up à impact va ainsi pouvoir investir dans un appareil de production à la hauteur de ses ambitions et développer son activité pour conquérir de nouveaux pays et de nouveaux secteurs. Pess Energy, créée par Rémi Pillot, ingénieur mécanique s'est spécialisée dans la production et le stockage de l’énergie propre, zéro…