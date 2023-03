La Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) entend répondre aux enjeux des derniers kilomètres de livraison dans le contexte de la mise en place de la ZFE-m de Marseille. C’est pour cela qu’elle rejoint le programme Colis’Activ, qui vise à développer la cyclologistique, porté par Sofub, filiale de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (Fub) et de l’entreprise marseillaise Sonergia, qui accompagne ses clients dans la réduction de leur consommation d’énergie. Colis’Activ avait annoncé son arrivée à Marseille quelques jours plutôt lors du congrès annuel de la Fub qui se déroulait cette année à Rennes (lire notre article).

« Depuis plusieurs années, la livraison de colis en ville est en très forte croissance. La plupart des trajets sont assurés par des véhicules motorisés, qui ont un impact conséquent sur la pollution de l’air, responsables de 25% des émissions de CO 2 en ville. La Métropole Aix-Marseille-Provence a ainsi décidé d’adhérer au programme Colis’Activ, qui permet aux acteurs de la livraison active (une mobilité qui n’utilise que l’activité physique humaine comme source d’énergie) de bénéficier d’une aide financière » souligne vendredi 25 mars la collectivité présidée par Martine Vassal.

Comment ça marche ?

Pour chaque colis livré à pied ou à vélo, une prime, financée au titre du programme Certificats d’Économie d’Énergie 2019 du ministère de la Transition écologique et solidaire, est reversée au donneur d’ordre et à l’entreprise de cyclologistique en charge de la livraison. Un algorithme analyse les données de transport pour certifier que les colis sont bien distribués par mobilités actives. Il génère également des cartographies de densité des livraisons et des zones géographiques livrées, qui aident à la planification des évolutions d’infrastructures cyclables et donc au développement de la cyclologistique. Source MAMP

« En développant la cyclologistique, nous répondons à l’un des objectifs que je me suis fixée dès le début de mon mandat : contribuer au dynamisme économique de notre territoire tout en agissant au quotidien pour améliorer la qualité de l’air. Pour ce faire, nous avons notamment achevé, l’an dernier, un travail considérable de requalification des espaces publics de Marseille, plus propice au développement de la cyclologistique », déclare Martine Vassal dans le communiqué de l’institution.

Ce dernier rappelle en outre que « les élus métropolitains ont approuvé, le 20 octobre 2022, un Schéma directeur de la logistique et du transport de marchandises en ville. Ce dernier prévoit, entre autres, d’accompagner l’ensemble de la chaîne logistique grâce à quinze grandes actions. Parmi celles-ci figure le développement de la cyclologistique et des modes actifs de livraisons de vélo ou tricycle pour le transport urbain de marchandises. »

