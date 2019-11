C’est dans le cadre pour le moins insolite de la jardinerie Roubaud, dans le 8e arrondissement de Marseille, qu’a été officiellement lancée la démarche Entrepreneurs pour la planète jeudi 7 novembre, une mobilisation des entreprises pour l’environnement. Adossée à une structure associative qui emploie quatre salariés, Entrepreneurs pour la planète bénéficie du parrainage de Martine Vassal, présidente LR de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Département des Bouches-du-Rhône.

« Nous voulons faire émerger des projets à fort impact »

Pour Christophe Caille, associé fondateur de Cap Vert Energie et président d’Entrepreneurs pour la planète, l’enjeu est de « mettre l’entreprise au cœur du développement durable ». « Il y a une prise de conscience générale » veut-il croire, ajoutant que « les entreprises ne savent pas toujours comment agir ». D’où cette démarche qu’il a impulsée depuis plusieurs mois, qui vise à « mettre en relation des entreprises avec des porteurs de projets » dans le domaine de l’environnement. A cette fin a été développée une plateforme web spécifique, qui permettra de connecter entreprises et associations.

Notre action a deux objets, précise Christophe Caille : « faire émerger des projets à fort impact, et faire en sorte que les entreprises intègrent les bonnes pratiques générées à leur propre fonctionnement », avec si possible « une implication des collaborateurs de l’entreprise », qu’il juge très importante. Pour l’heure, une vingtaine d’entrepreneurs « ambassadeurs » ont répondu à l’appel de M. Caille, avec pour mission d’enrôler de nouvelles entreprises dans la démarche. Sans pour autant imposer une contrainte trop stricte : « la démarche est bénévole et libre » détaille le fondateur de Cap Vert Energie, « l’idée étant que chaque collaboration s’ajuste selon les possibilités et les envies de chacun ».