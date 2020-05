Share on Facebook

Il est rare de voir autant de Marseillais dans la rue un jour de pluie. Mais ce lundi 11 mai, après 55 jours cloîtrés chez eux en confinement, les habitants de la cité phocéenne avaient comme une envie de se dégourdir les jambes. Dans les magasins, dans la rue, la foule a repris ses habitudes, comme si rien n’avait jamais changé. Retour en 8 images dans le centre de la ville.

Crédit : JRG

1) Malgré le mauvais temps, les promeneurs sont de sortie, et se réfugient sous l’ombrière du Vieux-Port. On entend résonner au loin des rythmes de tam-tam en provenance de la Canebière, des éclats de rire, et la vie fait de nouveau battre le cœur du centre-ville.