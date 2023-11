Share on Facebook

Pour l’émission Planète locale du lundi 20 novembre, Sophie Hébrard, de BFM Marseille Provence, et Julie Rampal-Guiducci, de la rédaction de Gomet’, reçoivent en invité Christine de Jouëtte, directrice de Provence grand large, ce projet d’éoliennes flottantes en Méditerranée porté par EDF Renouvelables.

En actualité de la semaine, Julie Rampal-Guiducci revient sur le pacte en faveur de l’agriculture signé par la Région Sud à l’occasion d’un forum organisé à l’hôtel de Région, ainsi que sur la création du label “100% Sud”, vendredi 17 novembre.



L’objet de la semaine est le livre “Zones à cueillir” écrit par deux marseillaises, Camille Gasnier et Caroline Decque, et illustré par Amélie Laval. Il donne des conseils pour reconnaître les plantes, en ville comme à la campagne, les cueillir et les cuisiner.

