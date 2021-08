Share on Facebook

Gomet’ a édité cet été le Guide de l’élu écoresponsable de notre région. Il a été envoyé personnellement et nominalement à 752 élus et décideurs de notre territoire. Un outil qui mobilise les ressources, les analyses, les conseils, les expertises de notre territoire pour faire face à l’urgence climatique.

Le temps est en effet à l’urgence pour nos politiques publiques. Les défis du changement climatique ne sont plus un débat, chacun sait que nous avons des choix, des décisions, des actions à mettre en œuvre et les collectivités territoriales sont au premier plan. C’est parce que ce mandat, 2020-2026 doit être celui d’une transition nécessaire que nous avons édité ce guide.

La conjonction des agendas est favorable :

Les populations ont manifesté de façon multiple et diverse leur volonté que l’environnement soit une priorité.

Les technologies, les outils, les méthodes sont aujourd’hui matures et les offres de services des prestataires ont muté.

Les moyens mobilisés au plan régional, national et européen sont inédits et même si les dossiers sont exigeants, et même si l’on peut toujours espérer plus, la ressource est là.

Enfin une nouvelle vague d’élus est aux affaires avec une volonté de transformer nos villes nos quartiers nos villages.

L’équipe de Gomet’ a voulu apporter sa pierre à cette indispensable transformation en éditant ce guide. Nous avons mobilisé nos réseaux pour mettre à disposition de tous

L’expertise régionale : les compétences, les analyses des chercheurs, des praticiens des techniciens de notre territoire. Les pratiques régionales, les bonnes pratiques celles que nous traitons chaque jour dans les pages de Gomet’.

Notre région dispose d’un potentiel majeur.

Sur le plan intellectuel, les experts qui s’exprimentdans le guide sont souvent les auteurs d’ouvrages de référence et qui sont reconnus au plan national par leurs pairs.

Sur le plan expérimental, le tissu associatif, les acteurs de terrain sont à la fois des lanceurs d’alerte vigilants et des inventeurs de solutions positives, durables, concrètes ;

Sur le plan économique et technologique, nous avons le bonheur d’avoir huit pôles de compétitivité, des clusters, la French tech, des pépinières, des tiers lieux et incubateurs qui portent l’innovation et devraient faire de notre région la référence en matière de développement durable.

Il manque, à cet écosystème vivace, une visibilité globale. Ce secteur transversal et hybride peine à dépasser les frontières des métiers ou des filières pour développer des approches transversales. Les experts qui s’expriment dans ce guide appellent tous, pourtant, à une co-construction, à la mise en débat des projets, des problèmes et des solutions. Nous y apportons une modeste contribution avec l’espoir que les élus, les entrepreneurs, les acteurs associatifs feront de notre région une vitrine de l’écologie responsable et heureuse.

Merci aux annonceurs qui nous ont apporté leur soutien. Gomet’ est une entreprise de presse indépendante qui ne peut éditer un tel document qu’avec le soutien de ses abonnés et de ses partenaires. Ils nous ont fait confiance, sans connaître par avance les contenus du guide. Qu’ils soient remerciés chaleureusement de cet appui et de cette liberté qu’ils nous donnent.

> Vous souhaitez recevoir un exemplaire du Guide de l’élu éco-responsable ? Envoyez-nous votre demande par mail à l’adresse contact@gomet.net

