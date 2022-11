Share on Facebook

Ce mardi 22 novembre, lors de la soirée de remise des prix du concours Med’innovant organisé par l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, cinq entrepreneurs ont été récompensés pour leurs solutions innovantes pour la ville durable méditerranéenne : Gwilen (Brest) dans la catégorie construction et matériaux, AquaTech Innovation (Montpellier) dans la catégorie l’eau dans la ville, Kipsum (Rueil) dans la catégorie besoins en énergie, Cool Roof (Quimper) dans la catégorie bâtiment durable et 13 A’tipik (Marseille) dans la catégorie la ville fabricante.

Liste des lauréats et des défis auxquels ils répondent. (Crédit : DR)

« Ils ont été sélectionnés par un jury d’experts parmi les 60 dossiers de candidatures reçus. Chaque structure répondait à un défi thématique autour des problématiques que connaissent les villes et territoires. Les porteurs de projet remportent un boost financier de 50 000€ à se partager, un accompagnement d’un an par l’une des entreprises partenaires du concours, un package d’accélération complet et la possibilité de tester leur innovation sur le périmètre de l’Ecocité Euroméditerranée » informe Euroméditerranée.

Gwilen a par exemple proposé un projet de développement de dispositifs permettant de favoriser l’économie circulaire dans l’aménagement, en transformant des sédiments marins en matériaux durables pour le design, l’architecture et la construction. 13 A’TIPIK ont quant à eux proposé de recycler et donner une nouvelle vie aux déchets textiles.

Document source : le dossier de presse complet Med’Innovant

