La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a dépassé la barre des 5 millions d’habitants au 1er janvier 2017. Selon le dernier recensement de l’Insee paru le 30 décembre, la population a augmenté de 0,3% par an en moyenne depuis 2007, soit une dynamique moins forte par rapport au pays qui affiche une augmentation de 0,5% par an en moyenne. La densité y reste toutefois toujours bien supérieure avec 159 habitants au km2 contre 104 au national.

La population reste concentrée dans les grandes villes et leurs périphéries

Les villes peu denses voient leur population augmenter rapidement

Ce dernier recensement dévoile surtout une tendance haussière dans les plus petites communes de la région. Si la moitié de la population de la région réside dans les 34 communes les plus densément peuplées, ces villes n’attirent plus beaucoup. Entre 2007 et 2017, la démographie y a augmenté en moyenne de moins de 0,1% par an, contre 0,9% pour les villes peu denses. « Leur croissance démographique résulte de l’excédent migratoire, le nombre de décès y étant supérieur à celui des naissances », précise l’Insee.

Les petites communes voient leur population augmenter plus rapidement

Les villes moyennes perdent des habitants

L’Insee révèle également que plusieurs villes moyennes importantes perdent des habitants. Aix-en-Provence a notamment vu sa population baisser de plus d’un millier de personnes pour arriver à 145 676. Dans les Bouches-du-Rhône, Arles, Fos-sur-Mer et Berre l’Etang perdent également des habitants. Mais la décrue est beaucoup plus importante pour Nice, la deuxième ville de la région, qui perd près de 10 000 personnes en dix ans et ne compte plus désormais que 342 979 habitants. La première commune du territoire, Marseille, gagne pour sa part 9 452 habitants et compte désormais une population de 863 310 personnes. Autres rares villes du département en croissance : Aubagne et Istres.