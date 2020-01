Share on Facebook

En raison du contexte social, la cérémonie de vœux à la place portuaire organisée par le port de Marseille Fos, l’Union Maritime et Fluviale de Marseille Fos et l’association Via Marseille Fos, prévue ce jeudi 16 janvier 2020 est annulée.

De même, la conférence de presse annuelle qui devait avoir lieu vendredi 17 janvier est reportée pour les mêmes raisons.